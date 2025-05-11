На рынке труда стало больше вакансий для новичков — исследование — Finance.ua
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На рынке труда стало больше вакансий для новичков — исследование

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На рынке труда стало больше вакансий для новичков — исследование
На рынке труда стало больше вакансий для новичков — исследование
В апреле на украинском рынке труда впервые за пять месяцев появилось 102 814 предложений, что на 4% больше, чем в марте.
Об этом свидетельствует исследование Work.ua.
В исследовании отмечено, что работодатели готовы работать с новичками.

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Почти на половину из более 100 тыс. вакансий готовы нанять сотрудника без опыта, а 25% предложений работы подходят для студентов.

В каких областях больше всего вакансий

Специалисты отмечают, что ситуация с вакансиями в регионах Украины довольно несимметрична.
В частности, наибольший прирост работы наблюдается в следующих областях:
  • Кировоградской (+13% к марту);
  • Черниговской (+10%);
  • Волынской (+9%);
  • Одесской (+7%);
  • Хмельницкой (+6%) областях.
В то же время, в прифронтовых регионах количество предложений уменьшилось. Это касается Херсонской (-17%), Донецкой (-4%), Запорожской (-3%) и Сумской (-1%) областей.
На рынке труда стало больше вакансий для новичков — исследование

Где больше всего предложений работы

«Рабочие специальности, производство» удерживают лидерство среди категорий по количеству вакансий — 18 040 (+5% к марту).
Однако наибольший прирост вакансий — в категории «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 9 637, +14%.
Также среди лидеров:
  • «Сфера обслуживания» — 17 648 предложений работы, +10% к марту;
  • «Розничная торговля» — 12 427, +6%;
  • «Продажа, закупка» — 12 018, +0,5%;
  • «Логистика, склад, ВЭД» — 10 445, +3%.
Это объясняется активной подготовкой бизнеса к летнему сезону. Увеличилось предложение работы для посудомоек (+36%), барменов (+18%), официантов и горничных (+17%).
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Также размещаются и сезонные вакансии, как работа вожатыми, преподавателями, аниматорами и т. д.
На рынке труда стало больше вакансий для новичков — исследование
Среди компаний, которые нанимали больше всего работников в прошлом месяце, лидерство удерживают:
  • «Аврора» — 1 218 вакансий;
  • «Фора» — 1061;
  • «Новая почта» — 962;
  • «Сильпо» — 883;
  • EVA — 855;
  • NOVUS — 845.

Рост вакансий для людей без опыта

По данным исследования, доля вакансий для новичков в этом году выросла до 44% по сравнению с 39% в 2024 году.
Специалисты отмечают, что на рынке труда наблюдается дефицит кадров. Поэтому чтобы преодолеть его, работодатели готовы снизить требования к кандидатам и вкладываться в их обучение.
В частности, об этом свидетельствует рост на 25% от количества вакансий для студентов. В то же время доля предложений удаленной работы выросла всего на 1%.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Finance.ua
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