На рынке труда стало больше вакансий для новичков — исследование Сегодня 10:13 — Личные финансы

На рынке труда стало больше вакансий для новичков — исследование

В апреле на украинском рынке труда впервые за пять месяцев появилось 102 814 предложений, что на 4% больше, чем в марте.

Об этом свидетельствует исследование Work.ua.

В исследовании отмечено, что работодатели готовы работать с новичками.

Почти на половину из более 100 тыс. вакансий готовы нанять сотрудника без опыта, а 25% предложений работы подходят для студентов.

В каких областях больше всего вакансий

Специалисты отмечают, что ситуация с вакансиями в регионах Украины довольно несимметрична.

В частности, наибольший прирост работы наблюдается в следующих областях:

Кировоградской (+13% к марту);

Черниговской (+10%);

Волынской (+9%);

Одесской (+7%);

Хмельницкой (+6%) областях.

В то же время, в прифронтовых регионах количество предложений уменьшилось. Это касается Херсонской (-17%), Донецкой (-4%), Запорожской (-3%) и Сумской (-1%) областей.

Где больше всего предложений работы

«Рабочие специальности, производство» удерживают лидерство среди категорий по количеству вакансий — 18 040 (+5% к марту).

Однако наибольший прирост вакансий — в категории «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 9 637, +14%.

Также среди лидеров:

«Сфера обслуживания» — 17 648 предложений работы, +10% к марту;

«Розничная торговля» — 12 427, +6%;

«Продажа, закупка» — 12 018, +0,5%;

«Логистика, склад, ВЭД» — 10 445, +3%.

Это объясняется активной подготовкой бизнеса к летнему сезону. Увеличилось предложение работы для посудомоек (+36%), барменов (+18%), официантов и горничных (+17%).

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Также размещаются и сезонные вакансии, как работа вожатыми, преподавателями, аниматорами и т. д.

Среди компаний, которые нанимали больше всего работников в прошлом месяце, лидерство удерживают:

«Аврора» — 1 218 вакансий;

«Фора» — 1061;

«Новая почта» — 962;

«Сильпо» — 883;

EVA — 855;

NOVUS — 845.

Рост вакансий для людей без опыта

По данным исследования, доля вакансий для новичков в этом году выросла до 44% по сравнению с 39% в 2024 году.

Специалисты отмечают, что на рынке труда наблюдается дефицит кадров. Поэтому чтобы преодолеть его, работодатели готовы снизить требования к кандидатам и вкладываться в их обучение.

В частности, об этом свидетельствует рост на 25% от количества вакансий для студентов. В то же время доля предложений удаленной работы выросла всего на 1%.

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