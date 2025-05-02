5 самых больших вызовов, с которыми сталкиваются работодатели в 2025 году — Finance.ua

5 самых больших вызовов, с которыми сталкиваются работодатели в 2025 году
Исследование выявило основные трудности, с которыми сталкиваются американские работодатели в 2025 году. Хотя это касается США, подобные тенденции могут влиять и на украинский рынок труда.
Об этом пишет Quartz.
Компания Korn Ferry провела опрос среди 15 000 работников в США, чтобы определить основные вызовы, с которыми сталкиваются работодатели в 2025 году. Хотя исследование сосредоточено на США, многие из выявленных тенденций, таких как гибридная работа, использование ИИ и необходимость обучения работников актуальны и для украинского рынка труда.
Основные вызовы:
- Возвращение в офисы: многие компании требуют от работников возвращения в офисы, что вызывает недовольство среди сотрудников, которые ценят гибкость и возможность работать удаленно.
- Сокращение менеджеров среднего звена: увольнение менеджеров среднего звена приводит к недостатку руководства и перегрузке оставленных руководителей.
- Зарплатные ожидания: хотя две трети работников считают, что получают справедливую оплату, 72% озабочены тем, что рост стоимости жизни превышает их доходы.
- Использование искусственного интеллекта: хотя 67% специалистов по подбору персонала считают, что ИИ будет играть важную роль в стратегиях найма, 40% озабочены тем, что это может уменьшить человеческий аспект в процессе рекрутинга.
- Проблемы с обучением и развитием: 67% работников готовы остаться в компании, которая предлагает возможности для повышения квалификации, но только 30% компаний предоставляют такие возможности.
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