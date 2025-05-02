5 самых больших вызовов, с которыми сталкиваются работодатели в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5 самых больших вызовов, с которыми сталкиваются работодатели в 2025 году

18
5 самых больших вызовов, с которыми сталкиваются работодатели в 2025 году
5 самых больших вызовов, с которыми сталкиваются работодатели в 2025 году
Исследование выявило основные трудности, с которыми сталкиваются американские работодатели в 2025 году. Хотя это касается США, подобные тенденции могут влиять и на украинский рынок труда.
Об этом пишет Quartz.
Компания Korn Ferry провела опрос среди 15 000 работников в США, чтобы определить основные вызовы, с которыми сталкиваются работодатели в 2025 году. Хотя исследование сосредоточено на США, многие из выявленных тенденций, таких как гибридная работа, использование ИИ и необходимость обучения работников актуальны и для украинского рынка труда.

Основные вызовы:

  1. Возвращение в офисы: многие компании требуют от работников возвращения в офисы, что вызывает недовольство среди сотрудников, которые ценят гибкость и возможность работать удаленно.
  2. Сокращение менеджеров среднего звена: увольнение менеджеров среднего звена приводит к недостатку руководства и перегрузке оставленных руководителей.
  3. Зарплатные ожидания: хотя две трети работников считают, что получают справедливую оплату, 72% озабочены тем, что рост стоимости жизни превышает их доходы.
  4. Использование искусственного интеллекта: хотя 67% специалистов по подбору персонала считают, что ИИ будет играть важную роль в стратегиях найма, 40% озабочены тем, что это может уменьшить человеческий аспект в процессе рекрутинга.
  5. Проблемы с обучением и развитием: 67% работников готовы остаться в компании, которая предлагает возможности для повышения квалификации, но только 30% компаний предоставляют такие возможности.
По материалам:
vctr.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems