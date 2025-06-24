Украинцы работают больше других: где лучший баланс «жизнь — работа» (индекс социального благополучия) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Украинцы работают больше других: где лучший баланс «жизнь — работа» (индекс социального благополучия)

Украинцы работают больше других, американцы меньше всего работают на приобретение продуктов питания. А лучший баланс «жизнь — работа» имеют ирландцы.

Таковы результаты Индекса социального благополучия этого года от Международного института свободы ( ILI ), предоставленного finance.ua.

Индекс социального благополучия от Международного института свободы показывает, сколько времени в часах и годах нужно работать среднестатистическому жителю страны для приобретения каждого из 40 измеряемых товаров и услуг и всей предлагаемой корзины товаров и услуг.

Согласно исследованию, в США нужно работать 7 лет, а в Ирландии 9 лет — эти страны имеют самые высокие показатели (купить 40 товаров и услуг).

Ирландия представляет собой иллюстрацию преимуществ модели предпринимательского роста, естественных, добровольных механизмов и процессов ликвидации бедности и повышения уровня благополучия. В начале 1980-х Ирландия на фоне лидеров Европейского Союза была бедной страной, но в 2024 году ВВП на душу населения Ирландии почти вдвое превысил показатель Германии. Индекс социального благополучия 2025 г. также подтверждает несомненные достижения этой страны в повышении качества жизни, улучшении баланса «работа — жизнь вне работы».

В Германии для приобретения 40 товаров и услуг в Индексе-2025 среднестатистический гражданин должен работать 9 лет, 11 месяцев и 18 дней или 21 085 часов.

Чехия и Польша — примеры европейских стран, ставших лидерами постсоветской, постсоциалистической трансформации. После ликвидации прямых последствий советской институциональной оккупации они в основном сделали ставку на институты капитализма, экономическую свободу и частную собственность, на интеграцию в экономическое пространство ЕС. О результатах говорят как макроэкономические показатели этих стран, так и данные Индекса социального благополучия ILI 2025 года.

Если Румыния активно наверстывает системные трансформации, сокращая отрыв от Польши и Чехии, Молдова до сих пор не взяла четкого курса на свободный рынок и капитализм, заметно ее значительное отставание даже от лидеров системных трансформаций Центральной и Восточной Европы.

Украина в Индексе социального благополучия-2025

Длительное, устойчивое неприятие институтов и механизмов капитализма, свободного рынка и принципов экономической свободы на протяжении более 30 лет привело к тому, что страна имеет высокие риски застрять в ловушке бедности, низкую производительность труда, некачественные институты для обеспечения экономического роста и развития.

Монетарный эквивалент совокупных страновых потерь времени Украины по сравнению с Польшей за последние 34 года составляет ~4530 млрд долларов, временные потери ~330 млн лет.

«Гипотезы сторонников нынешней экономической модели о том, что такой огромный размер государства нужен для преодоления бедности, стимулирования экономического роста, повышения инвестиционной привлекательности, опровергаются не только многочисленными статистическими показателями, но и значением Индекса социального благополучия 2025 года для Украины» — сказано в исследовании.

Отметим, что Индекс социального благополучия максимально приближен к реальной среде, в которой живет и действует человек. Социальное благополучие — это количественная и качественная оценка уровня, степени удовлетворенности человека материальными и нематериальными благами.

Проанализированные данные по более чем 150 странам мира, многочисленные научные исследования динамики дохода позволяют сделать следующий вывод: уровень оплаты труда повышается, когда страна создала и поддерживает устойчивые правовые, экономические институты для обеспечения быстрого, долгосрочного экономического роста и развития, основными из которых являются:

частная собственность,

экономическая свобода,

открытая конкуренция,

свободная торговля,

маленькое государство,

солидарное, активное гражданское общество.

Монетарный эквивалент совокупных страновых потерь времени Украины по сравнению с Польшей за последние 34 года составляет ~4530 млрд долларов, временные потери ~330 млн лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.