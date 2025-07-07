Стартовало декларирование для ФЛП 3 группы через Дію — Finance.ua

Стартовало декларирование для ФЛП 3 группы через Дію Сегодня 09:32 — Личные финансы

Стартовало декларирование для ФЛП 3 группы через Дію

С 1 июля физические лица — предприниматели (ФЛП) 3 группы со ставкой 5%, без НДС и наемных работников, могут подавать налоговые декларации за ІІ квартал через портал «Дія».

Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

«Внесите данные только за ІІ квартал — система подтянет предварительные показатели и укажет общую сумму налогов», — сказано в сообщении.

Кто сейчас должен подать декларацию

ФЛП 3 группы со ставкой единого налога 5%, которые не являются плательщиками НДС и не нанимают работников.

Как это сделать

Авторизоваться в личном кабинете на Портале. Перейти в раздел Сведения обо мне, далее — Налоги. Выбрать — Отчеты и декларации, затем — Декларация. Указать сумму дохода. Проверить отчет и изменить его при необходимости. Подписать декларацию КЭП (файловым или аппаратным ключом) и отправить.

В Дії доступна уплата единого налога — 5% дохода, ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты за каждый месяц, военного сбора — 1% дохода.

Сбор просчитан с ваших доходов за ІІ квартал. При необходимости эту сумму можно изменить вручную. К примеру, если вы освобождены от уплаты военного сбора, достаточно указать «0».

Ограничений или предупреждений при редактировании не будет.

Для 3 группы ФЛП сумма годовых поступлений ограничена — 9 млн 336 тыс. грн.

Когда подавать декларацию

Подать декларацию нужно в течение 40 календарных дней после окончания календарного квартала — до 11 августа 2025 года включительно.

ЕСВ оплачивается в течение 20 дней после завершения квартала. Приложение 1 (ЕСВ) подается ежегодно в составе годовой декларации.

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