Стартовало декларирование для ФЛП 3 группы через Дію — Finance.ua
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Стартовало декларирование для ФЛП 3 группы через Дію

Личные финансы
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Стартовало декларирование для ФЛП 3 группы через Дію
Стартовало декларирование для ФЛП 3 группы через Дію
С 1 июля физические лица — предприниматели (ФЛП) 3 группы со ставкой 5%, без НДС и наемных работников, могут подавать налоговые декларации за ІІ квартал через портал «Дія».
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
«Внесите данные только за ІІ квартал — система подтянет предварительные показатели и укажет общую сумму налогов», — сказано в сообщении.

Кто сейчас должен подать декларацию

ФЛП 3 группы со ставкой единого налога 5%, которые не являются плательщиками НДС и не нанимают работников.

Как это сделать

  1. Авторизоваться в личном кабинете на Портале.
  2. Перейти в раздел Сведения обо мне, далее — Налоги.
  3. Выбрать — Отчеты и декларации, затем — Декларация.
  4. Указать сумму дохода.
  5. Проверить отчет и изменить его при необходимости.
  6. Подписать декларацию КЭП (файловым или аппаратным ключом) и отправить.
В Дії доступна уплата единого налога — 5% дохода, ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты за каждый месяц, военного сбора — 1% дохода.
Сбор просчитан с ваших доходов за ІІ квартал. При необходимости эту сумму можно изменить вручную. К примеру, если вы освобождены от уплаты военного сбора, достаточно указать «0».
Ограничений или предупреждений при редактировании не будет.
Для 3 группы ФЛП сумма годовых поступлений ограничена — 9 млн 336 тыс. грн.

Когда подавать декларацию

Подать декларацию нужно в течение 40 календарных дней после окончания календарного квартала — до 11 августа 2025 года включительно.
ЕСВ оплачивается в течение 20 дней после завершения квартала. Приложение 1 (ЕСВ) подается ежегодно в составе годовой декларации.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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