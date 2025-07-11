Большинство украинцев соглашаются на зарплату до 12 тыс. грн — исследование Сегодня 17:03 — Личные финансы

Большинство украинцев соглашаются на зарплату до 12 тыс. грн — исследование

Ожидания заработной платы среди зарегистрированных безработных в Украине сильно отличаются. Наибольшую часть опрошенных (25,3%) назвали желаемым уровнем дохода сумму от 8001 до 12 000 грн. Почти столько же (24%) ориентируются на зарплату в пределах 12 001−16 000 грн.

Об этом говорится в исследовании Государственной службы занятости.

Еще 21,8% безработных ожидают заработную плату 16 001−20 000 грн, а 20% стремятся зарабатывать более 20 000 грн. Только 8,9% готовы работать за зарплату до 8000 грн.

Гендерные отличия в зарплатных ожиданиях

Женщины чаще соглашаются на более низкие зарплаты. В частности, 27,9% женщин ожидают доход в пределах 8 001−12 000 грн, в то время как среди мужчин этот показатель 12,3%.

В то же время у мужчин чаще высокие ожидания: 42,2% из них хотят зарабатывать более 20 000 грн, тогда как среди женщин таких только 15,5%. В диапазоне 16 001−20 000 грн также преобладают мужчины — 25,1% против 21,1% среди женщин.

Зарплатные ожидания в зависимости от возраста

Самые низкие зарплатные ожидания молодые люди в возрасте 18−25 лет: 25,9% готовы работать за 8 001−12 000 грн, а 10,3% за зарплату до 8 000 грн.

Среди возрастной группы 26−35 лет 20,4% хотят получать более 20 000 грн., а 24,6% от 8 001 до 12 000 грн. В возрасте 36−44 и 45−54 лет преобладают ожидания в пределах 12 001−20 000 грн.

Самые высокие зарплатные запросы у людей в возрасте 55+: 31,5% из них стремятся зарабатывать более 20 000 грн.

Зарплатные ожидания в зависимости от образования

Лица с высшим образованием чаще всего ожидают высокий доход: 33,4% из них стремятся зарабатывать более 20 000 грн.

Среди людей с неполным средним образованием только 19,2% готовы работать за зарплату до 8000 грн, а 33,4% - за 8001−12 000 грн.

Те, у кого профессионально-техническое образование, чаще ориентируются на средний уровень дохода: 29,2% стремятся получать 12 001−16 000 грн, а 26% свыше 16 000 грн.

Среди тех, кто имеет научные степени или другую высшую квалификацию, 28% ожидают зарплату более 20 000 грн.

Зарплатные ожидания в зависимости от региона

Самые высокие зарплатные ожидания в Киеве. 70% безработных там хотят зарабатывать более 20 000 грн. Во Львовской области этот показатель составляет 26%, еще 30% ориентируются на 16 001−20 000 грн.

В регионах, где продолжаются боевые действия или наблюдаются значительные разрушения, ситуация другая. В Херсонской и Сумской областях большинство безработных (39% и 34% соответственно) ориентируются на зарплату в 8001−12 000 грн.

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