Правительство нормировало вопрос выплаты пенсий людям на временно оккупированных территориях — Finance.ua

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Правительство нормировало вопрос выплаты пенсий людям на временно оккупированных территориях

Казна и Политика
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Правительство нормировало вопрос выплаты пенсий людям на временно оккупированных территориях
Правительство нормировало вопрос выплаты пенсий людям на временно оккупированных территориях
Правительство урегулировало вопросы пенсионных выплат для людей, оставшихся на временно оккупированных территориях и потерявших связь с банком. Изменения касаются внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые больше года не пользовались пенсионными счетами или не проходили идентификацию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Что решили

Согласно новым правилам, накопленные пенсионные средства таких лиц будут переведены с банковских счетов в Пенсионный фонд Украины.
Отмечается, что по состоянию на 1 октября 2023 года на счетах таких пенсионеров в Ощадбанке накоплено более 10 миллиардов гривен.
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Несмотря на перевод средств в Пенсионный фонд, право на эти деньги полностью остается за пенсионерами. Если владельцы денежных средств средств живы или у них есть законные наследники, они смогут получить их одним платежом в полном объеме.
Новые нормы применяются только к пенсионерам, отвечающим всем трем условиям:
  • являются (или были) внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) с территорий, оккупированных до 24.02.2022;
  • получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения;
  • не пользовались пенсионным счетом более одного года или не проходили физическую идентификацию более шести месяцев.
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«Деньги человека, который прошел физическую идентификацию или пройдет ее до момента фактического перечисления средств со счета в Пенсионный фонд, остаются на счете в банке и не переводятся в ПФУ», — подчеркнули в министерстве.

Что изменится в ближайшее время

Пенсионный фонд сформирует списки лиц, подпадающих под новые требования, и передаст их «Ощадбанку». После этого банк по согласованному графику будет перечислять средства в ПФУ.
Для получения возвращенных сумм пенсий необходимо будет подать заявление в Пенсионный фонд Украины (лично через веб-портал ПФУ или в «Ощадбанке» во время прохождения идентификации).
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После подачи заявления, средства выплачиваются единовременно в полном объеме на банковский счет.

Что можно сделать уже сейчас

Чтобы избежать перевода средств в Пенсионный фонд, необходимо пройти физическую идентификацию одним из следующих способов:
  • в отделении «Ощадбанка»;
  • в территориальном органе Пенсионного фонда Украины;
  • путем видеоидентификации через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • через авторизацию на веб-портале Пенсионного фонда Украины или Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием квалифицированной электронной подписи.
По материалам:
Finance.ua
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