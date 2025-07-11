Правительство нормировало вопрос выплаты пенсий людям на временно оккупированных территориях — Finance.ua

Правительство нормировало вопрос выплаты пенсий людям на временно оккупированных территориях Сегодня 17:25 — Казна и Политика

Правительство нормировало вопрос выплаты пенсий людям на временно оккупированных территориях

Правительство урегулировало вопросы пенсионных выплат для людей, оставшихся на временно оккупированных территориях и потерявших связь с банком. Изменения касаются внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые больше года не пользовались пенсионными счетами или не проходили идентификацию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Что решили

Согласно новым правилам, накопленные пенсионные средства таких лиц будут переведены с банковских счетов в Пенсионный фонд Украины.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября 2023 года на счетах таких пенсионеров в Ощадбанке накоплено более 10 миллиардов гривен.

Несмотря на перевод средств в Пенсионный фонд, право на эти деньги полностью остается за пенсионерами. Если владельцы денежных средств средств живы или у них есть законные наследники, они смогут получить их одним платежом в полном объеме.

Новые нормы применяются только к пенсионерам, отвечающим всем трем условиям:

являются (или были) внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) с территорий, оккупированных до 24.02.2022;

получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения;

не пользовались пенсионным счетом более одного года или не проходили физическую идентификацию более шести месяцев.

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«Деньги человека, который прошел физическую идентификацию или пройдет ее до момента фактического перечисления средств со счета в Пенсионный фонд, остаются на счете в банке и не переводятся в ПФУ», — подчеркнули в министерстве.

Что изменится в ближайшее время

Пенсионный фонд сформирует списки лиц, подпадающих под новые требования, и передаст их «Ощадбанку». После этого банк по согласованному графику будет перечислять средства в ПФУ.

Для получения возвращенных сумм пенсий необходимо будет подать заявление в Пенсионный фонд Украины (лично через веб-портал ПФУ или в «Ощадбанке» во время прохождения идентификации).

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После подачи заявления, средства выплачиваются единовременно в полном объеме на банковский счет.

Что можно сделать уже сейчас

Чтобы избежать перевода средств в Пенсионный фонд, необходимо пройти физическую идентификацию одним из следующих способов:

в отделении «Ощадбанка»;

в территориальном органе Пенсионного фонда Украины;

путем видеоидентификации через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через авторизацию на веб-портале Пенсионного фонда Украины или Едином государственном веб-портале электронных услуг с использованием квалифицированной электронной подписи.

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