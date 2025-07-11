Украина запускает новую платформу поддержки женщин-предпринимателей — Finance.ua

Украина запускает новую платформу поддержки женщин-предпринимателей
В Украине запускают новую платформу для поддержки женщин-предпринимателей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Минэкономики, Национальный банк и ЕБРР во время конференции по восстановлению Украины в Риме подписали соответствующий меморандум.
«Мы запускаем новую платформу сотрудничества с НБУ и ЕБРР, чтобы украинские женщины имели больше возможностей развивать собственный бизнес», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, речь идет не только о финансировании, но и о преодолении барьеров, с которыми женщины сталкиваются чаще других: более высокие требования к залогу, более короткие сроки кредитов, более жесткие условия.
Кроме того, сотрудничество в рамках платформы предполагает сбор и анализ гендерно-дезагрегированных данных для выявления и преодоления диспропорций в доступе к ресурсам.
Эта инициатива также закрепляет за ЕБРР роль стратегического партнера и поощряет Украину присоединиться к глобальному Кодексу WE Finance для продвижения экономического расширения прав и возможностей женщин.
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