Украина запускает новую платформу поддержки женщин-предпринимателей — Finance.ua

Украина запускает новую платформу поддержки женщин-предпринимателей Сегодня 16:29 — Казна и Политика

Украина запускает новую платформу поддержки женщин-предпринимателей

В Украине запускают новую платформу для поддержки женщин-предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Минэкономики, Национальный банк и ЕБРР во время конференции по восстановлению Украины в Риме подписали соответствующий меморандум.

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«Мы запускаем новую платформу сотрудничества с НБУ и ЕБРР, чтобы украинские женщины имели больше возможностей развивать собственный бизнес», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, речь идет не только о финансировании, но и о преодолении барьеров, с которыми женщины сталкиваются чаще других: более высокие требования к залогу, более короткие сроки кредитов, более жесткие условия.

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Кроме того, сотрудничество в рамках платформы предполагает сбор и анализ гендерно-дезагрегированных данных для выявления и преодоления диспропорций в доступе к ресурсам.

Эта инициатива также закрепляет за ЕБРР роль стратегического партнера и поощряет Украину присоединиться к глобальному Кодексу WE Finance для продвижения экономического расширения прав и возможностей женщин.

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