В украинском бизнесе за пять лет выросло количество женщин — исследование — Finance.ua
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В украинском бизнесе за пять лет выросло количество женщин — исследование

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В украинском бизнесе за пять лет выросло количество женщин — исследование
В украинском бизнесе за пять лет выросло количество женщин — исследование, Фото: freepik
В Украине с 2020 по 2024 год наблюдался рост числа физических лиц-предпринимателей (ФЛП), несмотря на сложные экономические и внешние условия, включая полномасштабное вторжение россии в 2022 году. По состоянию на конец 2024 года в стране насчитывалось 2,3 миллиона ФЛП, из которых 1,1 миллиона (48,1%) — женщины.
Об этом говорится в исследовании YC.Market.
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Для сравнения, в 2020 году общее количество ФЛП составило 1,9 млн, из которых на женщин приходилось 0,9 млн (46,1%).
Таким образом, за пять лет общее количество ФЛП увеличилось на 330 тыс. или 17,1%, а количество женщин-предпринимателей — на 200 тыс. или 22,5%.
В украинском бизнесе за пять лет выросло количество женщин — исследование

Региональные особенности: лидеры и контрасты

Согласно количественным данным, по состоянию на 31 декабря 2024 года лидерами по количеству женщин в предпринимательстве являются крупные экономические центры:
  • г. Киев — 131,5 тыс.
  • Днепропетровская область — 83,5 тыс.
  • Львовская область — 73,1 тыс.
  • Харьковская область — 71,3 тыс.
  • Одесская область — 71,4 тыс.
По доле женщин среди ФЛП лидирует Хмельницкая область — 53%, далее следуют Волынская (50,6%) и Кировоградская (50,5%).
В украинском бизнесе за пять лет выросло количество женщин — исследование
Даже если в городах с высоким абсолютным количеством (например, г. Киев — 46%) женский сегмент не доминирует, данные свидетельствуют об успешной интеграции женщин в бизнес-среду на региональном уровне.

Секторальная специфика

Женщины демонстрируют высокую активность в разных секторах бизнеса. Например:
  • аудит и бухгалтерский учет демонстрируют самый высокий показатель: 85,7% женщин (13,5 тыс. из 15,7 тыс. ФЛП) — подчеркивает уровень женской экспертизы в сфере, требующей точности и аналитических навыков;
  • образовательные учреждения занимают второе место с 76,5% женщин (27 тыс. из 35,4 тыс.), что отражает активное участие женщин в предоставлении образовательных услуг, включая частные школы, курсы и репетиторство;
  • другие услуги лидируют по абсолютным показателям — 66,7% женщин (160,7 тыс. из 240,9 тыс.). Этот сектор охватывает самый широкий спектр деятельности — от консалтинга до бытовых услуг.
Также значительная часть женщин работает в туризме (64,7%), медицинских учреждениях (63,7%), легкой промышленности (61,1%) и розничной торговле (60,5%).
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Фармацевтическая промышленность, общепит и творческие организации завершают список с долями 58,4%, 56,6% и 56,3% соответственно — показатели иллюстрируют активное участие женщин в креативных, технологических и социально ориентированных отраслях.
В украинском бизнесе за пять лет выросло количество женщин — исследование
Несмотря на вызовы рыночной конъюнктуры, женщины продолжают активно открывать собственный бизнес — по данным YC. Market, по состоянию на 31 декабря 2024 года число ФЛП достигло 2,3 млн, из них количество женщин возросло до 1,1 млн (48,1%), что является наивысшим абсолютным показателем за весь анализ.
Эта тенденция проявляется не только в увеличении абсолютных цифр, но и в росте доли женщин среди новых регистраций: в 2024 году они составляли 61,0% (175,1 тыс. из 287 тыс. новых ФЛП), по сравнению с 50,4% в 2021 году (149,6 тыс. из 296,4 тыс.).

Справка Finance.ua:

  • женское предпринимательство в Украине стремительно набирает обороты — более двух третей (68%) украинок рассматривали возможность заведения собственного дела. Для 48% опрошенных предпринимателей главным стимулом для открытия бизнеса стала возможность воплотить свою мечту;
  • директорами новых компаний в Украине все чаще становятся женщины. Больше всего таких компаний в прифронтовых областях. Меняются также и сферы бизнесов, где затребованы женщины. За год существенно увеличилось число директоров айти-компаний, сельхозсферы и строительных бизнесов. Вообще каждый третий украинский бизнес возглавляют женщины.

Что меняется для ФЛП в 2025 году

По материалам:
Finance.ua
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