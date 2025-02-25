Состояние бизнеса: 86% компаний продолжили работу в полном объеме (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Состояние бизнеса: 86% компаний продолжили работу в полном объеме (инфографика)

Казна и Политика
8
Состояние бизнеса: 86% компаний продолжили работу в полном объеме (инфографика)
Состояние бизнеса: 86% компаний продолжили работу в полном объеме (инфографика)
2024 год показал, что украинский бизнес продолжил свое восстановление. Подавляющее большинство компаний (86%) продолжили работу в полном объеме. Это на 6% больше, чем было в 2023 году. А 12% украинских компаний работают частично, но планируют возобновить работу.
Об этом говорится в исследовании GRC (сайта поиска работы).
Украинские компании наметили положительные стремления развития бизнеса на текущий год.

Приоритетные направления

  • Стремление сохранить команду компании в полном объеме (52%),
  • найти новые рынки сбыта/клиентов (47%),
  • сохранить текущие рынки сбыта/клиентов (38%),
  • увеличить оплату труда сотрудникам (34%),
  • сохранить оплату труда сотрудников на максимальном уровне (23%).
Такие данные были получены в результате масштабного исследования «Барометр рынка труда 2024», проведенного компанией GRC.ua.
Читайте также

Доход

2024 год принес позитивные изменения в доходе четверти (28%) работающих украинских компаний, что на 5% больше, чем в 2023 году.
О стабильности дохода высказались 22% организаций, что тоже несколько больше по сравнению с 2023 годом (19% в 2023 году). Однако почти треть опрошенных организаций (29%) отметили, что доход уменьшился.
Читайте также
Среди тех компаний, которые отметили уменьшение дохода в 2024 году, больше всего потеряли 25% дохода (12% компаний). По сравнению с 2023 годом этот показатель сократился на 3%. Каждая десятая компания столкнулась с уменьшением дохода на 25−50%, еще год назад таких компаний было больше на 7%.
Состояние бизнеса: 86% компаний продолжили работу в полном объеме (инфографика)
Только каждая десятая организация потеряла за последний год более 50% дохода, однако в 2023 году такие потери почувствовали 9% компаний. О полном прекращении дохода высказался 1% организаций. В прошлом году таких компаний было 3%.
Работники
Сохранение команды в полном объеме (68,5%), сохранение оплаты труда сотрудников на конкурентном уровне (65,5%) и сохранение текущих рынков сбыта/клиентов (52%).
Приоритетность поиска новых рынков сбыта или новых клиентов озвучили 38,2% компаний. Еще 14,2% организаций прилагали усилия к открытию новых направлений бизнеса.
Релокацией бизнеса за границу или открытием новых офисов в других странах занимались в прошлом году 3% и 5,8% компаний соответственно.
Состояние бизнеса: 86% компаний продолжили работу в полном объеме (инфографика)
Планы на будущее
Планируя деятельность в текущем 2025 году, украинский бизнес снова сосредотачивается на сохранении и укреплении наработанного. Основной фокус внимания бизнеса в 2025 году — на сохранении команд сотрудников в полном объеме, сохранении текущих рынков сбыта/клиентов и поиске новых, а также на сохранении оплаты труда сотрудникам на максимальном уровне или, при возможности, ее увеличении.
Значительная часть компаний намерена в следующем году масштабировать свою деятельность либо локационно, либо за счет новых направлений.
По результатам исследования, компаний, которые сосредотачивают свое внимание на релокации за границу, всего 3%. О намерении открыть новые офисы в других странах высказались еще 3%.
Сберегайте и приумножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua 💰

Выбрать депозит

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.