Состояние бизнеса: 86% компаний продолжили работу в полном объеме (инфографика) — Finance.ua

Состояние бизнеса: 86% компаний продолжили работу в полном объеме (инфографика) Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Состояние бизнеса: 86% компаний продолжили работу в полном объеме (инфографика)

2024 год показал, что украинский бизнес продолжил свое восстановление. Подавляющее большинство компаний (86%) продолжили работу в полном объеме. Это на 6% больше, чем было в 2023 году. А 12% украинских компаний работают частично, но планируют возобновить работу.

Об этом говорится в исследовании GRC (сайта поиска работы).

Украинские компании наметили положительные стремления развития бизнеса на текущий год.

Приоритетные направления

Стремление сохранить команду компании в полном объеме (52%),

найти новые рынки сбыта/клиентов (47%),

сохранить текущие рынки сбыта/клиентов (38%),

увеличить оплату труда сотрудникам (34%),

сохранить оплату труда сотрудников на максимальном уровне (23%).

Такие данные были получены в результате масштабного исследования «Барометр рынка труда 2024», проведенного компанией GRC.ua.

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Доход

2024 год принес позитивные изменения в доходе четверти (28%) работающих украинских компаний, что на 5% больше, чем в 2023 году.

О стабильности дохода высказались 22% организаций, что тоже несколько больше по сравнению с 2023 годом (19% в 2023 году). Однако почти треть опрошенных организаций (29%) отметили, что доход уменьшился.

Среди тех компаний, которые отметили уменьшение дохода в 2024 году, больше всего потеряли 25% дохода (12% компаний). По сравнению с 2023 годом этот показатель сократился на 3%. Каждая десятая компания столкнулась с уменьшением дохода на 25−50%, еще год назад таких компаний было больше на 7%.

Только каждая десятая организация потеряла за последний год более 50% дохода, однако в 2023 году такие потери почувствовали 9% компаний. О полном прекращении дохода высказался 1% организаций. В прошлом году таких компаний было 3%.

Работники

Сохранение команды в полном объеме (68,5%), сохранение оплаты труда сотрудников на конкурентном уровне (65,5%) и сохранение текущих рынков сбыта/клиентов (52%).

Приоритетность поиска новых рынков сбыта или новых клиентов озвучили 38,2% компаний. Еще 14,2% организаций прилагали усилия к открытию новых направлений бизнеса.

Релокацией бизнеса за границу или открытием новых офисов в других странах занимались в прошлом году 3% и 5,8% компаний соответственно.

Планы на будущее

Планируя деятельность в текущем 2025 году, украинский бизнес снова сосредотачивается на сохранении и укреплении наработанного. Основной фокус внимания бизнеса в 2025 году — на сохранении команд сотрудников в полном объеме, сохранении текущих рынков сбыта/клиентов и поиске новых, а также на сохранении оплаты труда сотрудникам на максимальном уровне или, при возможности, ее увеличении.

Значительная часть компаний намерена в следующем году масштабировать свою деятельность либо локационно, либо за счет новых направлений.

По результатам исследования, компаний, которые сосредотачивают свое внимание на релокации за границу, всего 3%. О намерении открыть новые офисы в других странах высказались еще 3%.

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