Сколько бизнесов открыли украинцы во время войны — исследование YouControl. Market Сегодня 16:05 — Личные финансы

Сколько бизнесов открыли украинцы во время войны — исследование YouControl. Market

За три года большой войны украинцы зарегистрировали 873 825 новых ФЛП и юридических лиц. Из них 104 тыс. — юридических лиц и 769 тыс. — ФЛП. Больше всего регистраций новых бизнесов: 143 тыс. — в Киеве, 77 тыс. — в Днепропетровской области, 69 тыс. — во Львовской области

Об этом свидетельствуют данные YouControl.Market.

За это же время 599 472 субъекта хозяйствования прекратили деятельность. В частности, более 180 тыс. из вновь созданных бизнесов за эти три года уже прекратили работу.

В январе 2025 года прекращение деятельности ФЛП (59,4 тыс.) почти втрое превысило новые регистрации (21,4 тыс.).

После возобновления работы ЕГР после кибератаки в январе было зарегистрировано 21,4 тыс. новых ФЛП, в то время как прекратили деятельность рекордные 59,4 тыс. Это самый большой разрыв между открытиями и закрытиями за последний год. Чистый отток составил 38 тыс. предпринимателей.

Январь 2025 года продемонстрировал стремительный рост количества закрытых ФЛП по сравнению с предыдущими месяцами. Так, в декабре 2024 года количество закрытий составило 22 тыс., а в январе этот показатель вырос почти втрое.

«Очевидно, что результатом подобного всплеска закрытий в январе стала временная приостановка работы ЕГР с 19.12.2024 по 08.01.2025 включительно», — отметили аналитики YouControl.Market.

Однако сократилось и количество регистраций. Так, в январе 2025 года было зарегистрировано на 15% меньше ФЛП, чем в январе 2024 года).

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61% (13,1 тыс.) ФЛП, зарегистрированных в январе 2025 года, принадлежит женщинам, в то время как 39% (8,3 тыс.) — мужчинам. Среди закрытий также лидируют женщины, но с меньшим разрывом: 53% (31,5 тыс.) ФЛП закрыли женщины, еще 47% (27,9 тыс.) — мужчины.

Наибольшее количество ФЛП зарегистрировано в Киеве (3,2 тыс.), Днепропетровской (2,0 тыс.), Львовской (1,6 тыс.), Киевской (1,6 тыс.), Харьковской и Одесской (1,5 тыс.) областях. В то же время больше всего закрытий зафиксировано в Харьковской (5,7 тыс.), Днепропетровской (5,1 тыс.), Одесской (4,5 тыс.), Львовской (3,8 тыс.) и Киевской (3,7 тыс.) областях.

В детальном исследовании о динамике ФЛП в 2024 году, наблюдалось стремительное увеличение чистого оттока ФЛП: сальдо открытых к закрытым составило -13 105. Тенденция продолжилась и в январе 2025 года.

«Рост закрытия ФЛП носит комплексный характер. Во-первых, реализовался отложенный спрос на закрытие бизнеса, который сдерживался в первый год полномасштабной войны. Этот процесс усилили миграционные и мобилизационные факторы. Во-вторых, значительное влияние оказали изменения в налоговом законодательстве, в том числе обязательная уплата ЕСВ с 2025 года, что сделало невыгодным содержание „замороженных ФЛП“ без регулярных доходов. Кроме того, военные условия не способствуют развитию малого бизнеса, что заставляет многих предпринимателей прекращать деятельность. Отдельную роль сыграла борьба с теневыми схемами, что сократило количество фиктивных ФЛП и повлекло их массовое закрытие», — пояснили аналитики.

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Традиционно наиболее популярными сферами деятельности среди вновь зарегистрированных и прекращенных ФЛП остаются розничная торговля, ІТ и другие услуги.

В январе 2025 года пятерка секторов с наибольшим количеством регистраций выглядит следующим образом:

24,1% от всех зарегистрированных ФЛП в стране зарегистрировали в секторе розничной торговли (5,2 тыс. ФЛП).

Информационные технологии — 15,7% (3,4 тыс. ФЛП),

другие услуги — 10,9% (2,3 тыс. ФЛП),

транспорт и логистика — 6,5% (1,4 тыс. ФЛП),

оптовая торговля — 5,3% (1,1 тыс. ФЛП).

Что касается секторов с наивысшим показателем прекращения деятельности ФЛП, то больше всего зарегистрированных бизнесов в:

розничной торговли — 30,5% от всех закрытых ФЛП в стране (18,1 тыс. ФЛП);

информационных технологиях — 16,1% (9,6 тыс. ФЛП);

других услугах — 14,8% (8,8 тыс. ФЛП);

транспорте и логистике — 9,2% (5,5 тыс. ФЛП);

оптовой торговле — 3,9% (2,3 тыс. ФЛП).

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