Названы самые распространенные причины закрытия ФЛП в Украине — Finance.ua

Названы самые распространенные причины закрытия ФЛП в Украине Сегодня 14:03 — Личные финансы

Названы самые распространенные причины закрытия ФЛП в Украине

В январе возросла тенденция к закрытию ФЛП в Украине. По данным «Опендатабот», в первый месяц 2025 года в Украине 61 455 ФЛП прекратили деятельность. Это рекордное месячное количество за все время полномасштабной войны. Открыли ФЛП в прошлом месяце 21 358 человек.

Является ли единственной причиной этого повышение налогов — рассказала в эфире Общественного радио глава общественного союза «Бизнес Хелп», налоговая консультантка Оксана Згурьева.

«В декабре 2024 года „Опендатабот“ провели любопытное исследование. Опросили около 32 тысяч предпринимателей с вопросом, почему закрываются украинские ФЛП. Интересно, что 62% из них определили, что именно из-за повышения налогов они намерены прекращать свою деятельность. Намерение вообще прекращать деятельность определили 27% от опрашиваемых ФЛП. Преобладающей причиной, конечно, были налоги — 62%, „не идет бизнес“ — 18%, решение руководителя — 2%, и не ответили на вопрос еще около 2%. А другую причину указали 15% опрошенных», — рассказала Згурьева.

Налоговая консультантка отметила, что если исследовать другие причины, то среди них есть все-таки экономическая нестабильность, снижение платежеспособности населения и сокращение спроса: «Особенно это касается регионов с активными боевыми действиями или территорий, где люди массово мигрируют, и соответственно снижается естественный спрос, который был до этого.

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Среди вероятных причин эксперт также называет административное давление и возобновление проверок, которые анонсировала власть и осуществляет на местах. Также она называет это и причиной «тенизации».

«Проверки, штрафы, новые требования и давление заставляют ФЛП, которые не могут самостоятельно администрировать такую ​​деятельность, либо закрывать, либо сворачивать деятельность, либо, к сожалению, переходить в „теневые“ сферы», — добавила эксперт.

Напомним, в приложении и на портале «Дія» 20 января снова заработала услуга автоматического прекращения деятельности физического лица-предпринимателя после масштабной кибератаки.

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Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее отмечал , что количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в 2024 году выросло на 119 тыс. лиц.

«По данным Госслужбы статистики, на 1 января 2025 года количество зарегистрированных ФЛП составило 1 707 677 человек. Это на 7,5% (+118 943 ФЛП) больше, чем на 1 января 2024 года. Еще раз подчеркиваю: количество зарегистрированных ФЛП в 2024 году не уменьшилось, как рассказывали некоторые СМИ и эксперты в конце прошлого года, а, наоборот, выросло. Это учитывая закрытие и выбытие из реестра ФЛП из-за детенизации и закрытия спящих ФЛП», — отмечал Гетманцев.

Громадське радіо По материалам:

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