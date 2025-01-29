Новые правила для мобилизованных ФЛП: освобождение от налоговых обязательств — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новые правила для мобилизованных ФЛП: освобождение от налоговых обязательств

Личные финансы
26
Новые правила для мобилизованных ФЛП: освобождение от налоговых обязательств
Новые правила для мобилизованных ФЛП: освобождение от налоговых обязательств
С 1 декабря 2024 года изменился перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Так, на период военной службы освобождаются от обязанности:
  • начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц;
  • начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по единому налогу;
  • начисления, уплаты и подачи отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу.
Читайте также
Основанием для такого освобождения являются поданные по месту налоговой регистрации следующие документы:
  • заявление самозанятого лица;
  • копия военного билета или иного документа, подтверждающего призыв на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период.
В налоговой отметили, что указанные документы подаются в течение 10 дней после демобилизации, а в случае нахождения лица на лечении — в течение 10 дней после его завершения.
Если у мобилизованного лица есть наемные работники, то на срок своей службы он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату. Уполномоченное лицо обязано начислять и удерживать налоги и сборы с дохода в виде заработной платы наемных работников.
Читайте также
После демобилизации самозанятое лицо в течение 180 дней должно уплатить эти налоги и сборы в бюджет. При этом штрафы и финансовые санкции за этот период не будут начислены.
Напомним, ранее народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в 2024 году выросло на 119 тыс. лиц. Наиболее популярными видами экономической деятельности, по которым зарегистрировано больше всего ФЛП, остаются IT-сфера и розничная торговля.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.