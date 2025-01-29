Новые правила для мобилизованных ФЛП: освобождение от налоговых обязательств — Finance.ua

Новые правила для мобилизованных ФЛП: освобождение от налоговых обязательств Сегодня 17:01 — Личные финансы

Новые правила для мобилизованных ФЛП: освобождение от налоговых обязательств

С 1 декабря 2024 года изменился перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Так, на период военной службы освобождаются от обязанности:

начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц;

начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по единому налогу;

начисления, уплаты и подачи отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу.

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Основанием для такого освобождения являются поданные по месту налоговой регистрации следующие документы:

заявление самозанятого лица;

копия военного билета или иного документа, подтверждающего призыв на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период.

В налоговой отметили, что указанные документы подаются в течение 10 дней после демобилизации, а в случае нахождения лица на лечении — в течение 10 дней после его завершения.

Если у мобилизованного лица есть наемные работники, то на срок своей службы он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату. Уполномоченное лицо обязано начислять и удерживать налоги и сборы с дохода в виде заработной платы наемных работников.

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После демобилизации самозанятое лицо в течение 180 дней должно уплатить эти налоги и сборы в бюджет. При этом штрафы и финансовые санкции за этот период не будут начислены.

Напомним, ранее народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял , что количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в 2024 году выросло на 119 тыс. лиц. Наиболее популярными видами экономической деятельности, по которым зарегистрировано больше всего ФЛП, остаются IT-сфера и розничная торговля.

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