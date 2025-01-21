Когда ФЛП платить военный сбор в 2025 году — Finance.ua

Когда ФЛП платить военный сбор в 2025 году
С 1 января 2025 года произошли изменения относительно размеров и порядка начисления и уплаты военного сбора. Это произошло в результате изменений в Налоговый кодекс Украины, которые приняла Верховная Рада и подписал президент в 2024 году.
Об этом говорится в статье Finance.ua Как ФЛП правильно оплатить военный сбор в 2025 году.
Налоговики уверяют, что начисление военного сбора будет осуществляться автоматически контролирующим органом, а вот уплачивать его предприниматель должен самостоятельно, для этого он должен знать сроки уплаты.
Первая, вторая и четвертая группа должны платить военный сбор не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца, то есть за январь — до 20 января, за февраль — до 20 февраля
и т. д.
Третья группа уплачивает военный сбор в течение 10 дней от предельного срока подачи декларации за соответствующий период, то есть за квартал.
Согласно ст. 296 НКУ, плательщики единого налога третьей группы подают в контролирующий это орган налоговую декларацию плательщика единого налога в течение 40 календарных дней после окончания налогового (отчетного) квартала. После этого у них еще есть десять дней на уплату военного сбора.
Что касается предпринимателей, работающих на общей системе, они должны платить военный сбор авансом. Уплата и расчет производится по правилам уплаты и расчета НДФЛ (ст. 177 НКУ).
ФЛП общей системы должны уплатить военный сбор до 20 числа месяца, следующего за каждым календарным кварталом. То есть, до 20 апреля, до 20 июля и до 20 октября.
Внимание: военный сбор находящиеся на общей системе должны уплатить до 20 числа, то есть не позднее 19 числа соответствующего месяца. Не путайте с «упрощенцами» — там правило другое.
Авансовый платеж за четвертый квартал находящиеся на общей системе налогообложения не рассчитывают и не платят. Окончательный расчет производится в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока подачи годовой декларации (до 1 мая года, следующего за отчетным). То есть окончательно рассчитаться за предыдущий год необходимо до 10 мая.
Также те, у кого сумма военного сбора фиксированная, могут уплатить его авансом за любой период, но не более чем до конца текущего года.
Справка Finance.ua:
- для физических лиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп сумма военного сбора устанавливается в размере 10% от минимальной заработной платы, которая составляет 8 тыс. гривен. То есть размер этого сбора составляет 800 гривен ежемесячно;
- для ФЛП третьей группы размер военного сбора установлен в размере 1% от их дохода;
- для физических лиц-предпринимателей, находящихся на общей системе налогообложения, и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, ставка военного сбора с 1 января 2025 года составляет 5% общего годового налогооблагаемого дохода.
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