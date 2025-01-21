Когда ФЛП платить военный сбор в 2025 году — Finance.ua

Когда ФЛП платить военный сбор в 2025 году Сегодня 19:02 — Личные финансы

Когда ФЛП платить военный сбор в 2025 году, Фото: freepik.com

С 1 января 2025 года произошли изменения относительно размеров и порядка начисления и уплаты военного сбора. Это произошло в результате изменений в Налоговый кодекс Украины, которые приняла Верховная Рада и подписал президент в 2024 году.

Налоговики уверяют, что начисление военного сбора будет осуществляться автоматически контролирующим органом, а вот уплачивать его предприниматель должен самостоятельно, для этого он должен знать сроки уплаты.

Читайте также Налоговая декларация-2025: кто должен подавать и когда

Первая, вторая и четвертая группа должны платить военный сбор не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца, то есть за январь — до 20 января, за февраль — до 20 февраля и т. д.

Третья группа уплачивает военный сбор в течение 10 дней от предельного срока подачи декларации за соответствующий период, то есть за квартал.

Согласно ст. 296 НКУ, плательщики единого налога третьей группы подают в контролирующий это орган налоговую декларацию плательщика единого налога в течение 40 календарных дней после окончания налогового (отчетного) квартала. После этого у них еще есть десять дней на уплату военного сбора.

Читайте также Минфин хочет раскрыть для налоговиков банковскую тайну украинцев

Что касается предпринимателей, работающих на общей системе, они должны платить военный сбор авансом. Уплата и расчет производится по правилам уплаты и расчета НДФЛ (ст. 177 НКУ).

ФЛП общей системы должны уплатить военный сбор до 20 числа месяца, следующего за каждым календарным кварталом. То есть, до 20 апреля, до 20 июля и до 20 октября.

Внимание: военный сбор находящиеся на общей системе должны уплатить до 20 числа, то есть не позднее 19 числа соответствующего месяца. Не путайте с «упрощенцами» — там правило другое.

Читайте также Налоговая в январе проверит 56 IT-компаний: кто попал в список

Авансовый платеж за четвертый квартал находящиеся на общей системе налогообложения не рассчитывают и не платят. Окончательный расчет производится в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока подачи годовой декларации (до 1 мая года, следующего за отчетным). То есть окончательно рассчитаться за предыдущий год необходимо до 10 мая.

Также те, у кого сумма военного сбора фиксированная, могут уплатить его авансом за любой период, но не более чем до конца текущего года.

Справка Finance.ua:

для физических лиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп сумма военного сбора устанавливается в размере 10% от минимальной заработной платы, которая составляет 8 тыс. гривен. То есть размер этого сбора составляет 800 гривен ежемесячно;

для ФЛП третьей группы размер военного сбора установлен в размере 1% от их дохода;

для физических лиц-предпринимателей, находящихся на общей системе налогообложения, и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, ставка военного сбора с 1 января 2025 года составляет 5% общего годового налогооблагаемого дохода.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.