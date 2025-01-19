Налоговая декларация-2025: кто должен подавать и когда — Finance.ua

Налоговая декларация-2025: кто должен подавать и когда Сегодня 19:19 — Личные финансы

Налоговая декларация-2025: кто должен подавать и когда

С 1 января традиционно стартовала кампания по декларированию доходов граждан, которая продлится до 1 мая 2025 года.

Об этом пишет «Мы — Украина».

Кто из физлиц должен подавать декларацию о доходах

По Конституции (ст.67) все граждане ежегодно должны подавать в налоговые инспекции по месту жительства декларации об имущественном состоянии и доходах в порядке, определяемом законом. В данном случае порядок определяет Налоговый кодекс

Налоговая декларация касается уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и военного сбора (ВС). Ее должны подавать физические лица в такой срок:

до 31 декабря 2025 года за 2024 год — граждане, претендующие на налоговую скидку;

самое позднее за 60 дней до выезда — граждане, выезжающие на постоянное проживание за границу;

до 1 мая 2025 года за 2024 год — иностранцы, которые в прошлом году стали резидентами Украины, физлица, которые ведут предпринимательскую деятельность по общей системе налогообложения, физлица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, физлица, не имеющие статуса предпринимателя или самозанятого, однако в 2024 году они получили определенные доходы, предусматривающие представление декларации.

О каких доходах нужно подавать декларацию

Есть такие основные случаи, когда человеку нужно подавать декларацию:

был доход не от налогового агента. Не считается налоговым агентом физлицо, не являющееся предпринимателем или самозанятым, или нерезидент. К примеру, это определенные случаи наследства, доходов от продаж или обмена имущества с ними;

были иностранные доходы, такие как зарплата от иностранного работодателя, доходы от иностранных инвестиций или аренды недвижимости за рубежом;

были доходы, которые не облагались налогом сразу, например, дополнительное благо, нецелевая благотворительная помощь, долги со истекающим сроком давности, арендная плата, инвестиции.

Есть позиция налоговиков относительно подачи декларации волонтерами, которые находятся в соответствующем реестре: это делать необходимо. Однако суммы донатов, поступающих на счет, а затем выплачиваются в пользу тех, для кого собирались, не облагаются налогом. Их следует указать вместе с подтверждением расходов.

«Полученные благотворительные взносы, а также другие доходы, не включаемые в расчет общего годового дохода в соответствии со статьей 165 Кодекса, отражаются в строке 11.3 раздела III „Доходы, не включаемые в общий годовой налогооблагаемый доход“ Декларации, — объяснили налоговики. — Предоставление налоговой отчетности не займет много времени, однако является подтверждением официальной и прозрачной деятельности».

Основные случаи, когда нужно подавать декларацию:

Доход от аренды недвижимого или движимого имущества. Исключение: арендатор является налоговым агентом и удержал налог или арендодатель является ФЛП, у которого сдача в аренду — основная хозяйственная деятельность;

Продажа или обмен движимого имущества. Не облагается налогом, поэтому и не нужно отчитываться о первой за год продаже или обмене. Не нужно отчитываться, если были налогооблагаемые продажи или обмен, но налог и военный сбор были уплачены при оформлении сделки;

Продажа или обмен недвижимости. Не облагается первая за год продажа или обмен недвижимости, которая прежде была в собственности не менее трех лет или получена в наследство. Не нужно отчитываться, если были налогооблагаемые продажи или обмен, но налог и военный сбор были уплачены при оформлении соглашения;

Наследство или дарение. Декларация подается, если их стоимость превышает 25% от минималки (за 2024 г. — 1775 грн, потому что тогда минималка была 7100 грн) и получены они не от лиц первой или второй степени родства.

Списанный долг. Это долг с истекшим сроком исковой давности (три года) по гражданско-правовому договору, который составляет более 50% прожитого минимума для трудоспособного лица (в 2024 г. — 1514 грн) или прощенный кредитором долг, если он превышает 25% минималки (за 2024 г. — 1775 грн). Но о факте аннулирования заемщика должны обязательно уведомить.

Доходы от независимой профессиональной деятельности или предпринимательской деятельности ФЛП. Отчитываться нужно тем, кто на общем налогообложении, а не тем, кто на упрощенке;

Дополнительное благо. Это виды дохода от налоговых агентов, не являющиеся зарплатой, не связанные с исполнением трудовых обязанностей, не вознаграждение по гражданско-правовому договору. Стипендии, пенсии, социальные выплаты от государства не являются дополнительным благом;

Нецелевая благотворительная помощь. Для налогообложения и отчетности она должна превышать порог: предельный размер дохода для получения налоговой социальной льготы на уровне 4240 грн в 2024 г.;

Инвестиционная прибыль. То есть от операций с негосударственными ценными бумагами, корпоративными правами, в том числе, если продажи проходили через банки и брокеров;

Вознаграждения и выплаты по гражданско-правовому договору с физлицом-единщиком четвертой группы;

Доходы от продаж собственной сельскохозяйственной продукции на сумму более 12 минималок — 85 200 грн за 2024 год. Декларировать нужно доход сверх этого порога.

Иностранные доходы Если доходы есть, кроме помощи от другого государства или государственных фондов, позиция четкая: подавать декларацию надо, учитывая украинское гражданство, их считают налоговыми резидентами Украины. Избежание двойного налогообложения в НКУ предусмотрено, но нужно подтверждать, что за рубежом налоги были уплачены.



По ссылкам есть перечень соглашений об избежании двойного налогообложения и анкеты 12 государств с ответами на вопросы об избежании двойного налогообложения.

Так что, если с иностранных доходов налоги были уплачены, налоговая будет ждать справки в дополнение к декларации. Если же с иностранных доходов за рубежом налоги не были уплачены, то в Украине взимается НДФЛ и ВС. Такие доходы следует указать в отдельной строке декларации (10.10) в гривне по курсу НБУ на момент получения дохода.

Как и когда подавать декларацию

Срок подачи годовой декларации — до 1 мая 2025 года.

Подавать декларацию можно в электронном кабинете и подписать электронной цифровой подписью.

Форма и инструкция годовой налоговой декларации утверждена приказом Министерства финансов № 859 . Но через закон 4015-IX в него вносятся изменения — проект сейчас на согласовании, а найти его можно по ссылке . Упомянутые в этом материале номера строк в декларации по проекту не изменятся.

Ответственность за несвоевременную, то есть после 1 мая, подачу декларации — штраф 340 грн (ст. 120 НКУ). За несвоевременную уплату НДФЛ, если срок задержки до 30 дней — 5% от суммы долга, свыше 30 дней — 10%. За уменьшение суммы доходов, подлежащих налогообложению — 10% от определенного налогового обязательства.

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