Налоговая в январе проверит 56 IT-компаний: кто попал в список — Finance.ua
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Налоговая в январе проверит 56 IT-компаний: кто попал в список

Личные финансы
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Налоговая в январе проверит 56 IT-компаний: кто попал в список
Налоговая в январе проверит 56 IT-компаний: кто попал в список
Государственная налоговая служба планирует провести 47 тысяч проверок бизнеса в 2025 году. В январе пройдут 287 проверок, в том числе 56 — в IT-компаниях.
Об этом Опендатабот рассказал в комментарии изданию DOU.
Отмечается, что 1000 проверок из запланированных на 2025 год приходится на ФЛП.
Больше всего в этом году будут проверять компании из Киева (18%), Одесской (12%) и Днепропетровской (10%) областей. Каждый месяц ГНС будет проверять около 400 бизнесов.
В начале года под проверки попали известные IT-компании:
  • Netpeak;
  • Sombra;
  • Jooble;
  • Blackthorn Vision;
  • 3Shape Ukraine.
Также в список попала defense tech компания «Инфозащита».
Отмечается, что в феврале должна пройти 371 налоговая проверка.
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Напомним, 10 декабря украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Изменения предусмотрены как для физических лиц, так и для предпринимателей. Причем для ФЛП нововведений больше. К физическим лицам-предпринимателям банки будут применять риск-ориентированный подход.
Физические лица-предприниматели, которые прекратили деятельность или не имеют дохода, все равно обязаны подавать налоговые декларации.
По материалам:
dev.ua
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