Налоговая в январе проверит 56 IT-компаний: кто попал в список — Finance.ua

Налоговая в январе проверит 56 IT-компаний: кто попал в список Сегодня 16:31 — Личные финансы

Налоговая в январе проверит 56 IT-компаний: кто попал в список

Государственная налоговая служба планирует провести 47 тысяч проверок бизнеса в 2025 году. В январе пройдут 287 проверок, в том числе 56 — в IT-компаниях.

Об этом Опендатабот рассказал в комментарии изданию DOU.

Отмечается, что 1000 проверок из запланированных на 2025 год приходится на ФЛП.

Больше всего в этом году будут проверять компании из Киева (18%), Одесской (12%) и Днепропетровской (10%) областей. Каждый месяц ГНС будет проверять около 400 бизнесов.

В начале года под проверки попали известные IT-компании:

Netpeak;

Sombra;

Jooble;

Blackthorn Vision;

3Shape Ukraine.

Также в список попала defense tech компания «Инфозащита».

Отмечается, что в феврале должна пройти 371 налоговая проверка.

Напомним, 10 декабря украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Изменения предусмотрены как для физических лиц, так и для предпринимателей. Причем для ФЛП нововведений больше. К физическим лицам-предпринимателям банки будут применять риск-ориентированный подход.

Физические лица-предприниматели, которые прекратили деятельность или не имеют дохода, все равно обязаны подавать налоговые декларации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.