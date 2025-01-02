Кто попадет под внимание Налоговой: 4,7 тысячи проверок компаний и ФЛП — Finance.ua

Кто попадет под внимание Налоговой: 4,7 тысячи проверок компаний и ФЛП
Посетит Налоговая 266 бизнесов, относительно которых есть вопросы по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ. Также будут проверяться финансовые учреждения и нерезиденты. Из 4,7 тыс. проверок около 3,7 тыс. приходится на компании, а остальные на ФЛП.
Об этом пишет ОпендатаБот.
На кого будут обращать внимание
Больше всего ГНС будет обращать внимание на компании из Киева, Одесщины и Днепропетровщины. Ежемесячно будут проверять около 400 бизнесов, а больше всего визитов запланировано на октябрь.
ГНС больше всего обратит внимание на компании из Киева — 18% от общего количества проверок. На втором месте по проверкам будет Одесская область, а на третьем — Днепропетровская: 12% и 10% соответственно.
Наибольшее количество проверок будет у компаний в сфере оптовой торговли — 20.7%. Еще 15% проверок придется на сельское хозяйство и охоту. Тройку закрывает производство пищевых продуктов — 6.2%.
Уже в январе проверят 287 предприятий, а в феврале еще 371. В общей сложности, ежемесячно ГНС будет посещать около 400 бизнесов, а больше всего в октябре — 423.
20 компаний из перечня вошли в индекс Опендатабота 2024:
- Д.Трейдинг — 165,6 млрд грн дохода;
- Окко экспресс — 61,8 млрд грн грн;
- Винницкая птицефабрика — 39,2 млрд грн;
- Новая почта — 36,4 млрд грн;
- Украинская бронетехника — 32,4 млрд грн;
- Спейсикс — 27,9 млрд грн.
- Мироновская птицефабрика — 21,4 млрд грн;
- Пумб — 16 млрд грн;
- УкрСиббанк — 15,4 млрд грн;
- Полтавский горно-обогатительный комбинат — 15 млрд грн;
- Конкорд конслатинг — 8,5 млрд грн.;
- Энселко Агро — 7,2 млрд грн;
- Институт информационных технологий Интеллиас — 4,3 млрд грн;
- Береговское хлебоприемное предприятие — 4,3 млрд грн;
- ОНУР КОНСТРУКЦИОН ИНТЕРНЕШНЛ — 2,9 млрд грн;
- Тести фуд — 1 млрд грн;
- Три О — 906 млн грн;
- Триумф медиа групп — 562 млн грн;
- СК Днепр-1 — 437 млн грн;
- Звезда Буковеля — 421 млн грн.
Узнать, запланированы ли проверки относительно вашего бизнеса или партнеров, можно бесплатно в Опендатаботе. Для этого отправьте боту код компании. Если бизнес в плане Налоговой — соответствующая информация появится в карточке компании.
Как узнать, запланированы ли проверки Налоговой службы относительно вашего бизнеса
- Введите название или код компании.
- Узнайте полную информацию о своем бизнесе и его проверках.
Ранее писали, за 9 месяцев 2024 года Государственная налоговая служба провела более 5 тысяч документальных проверок ФЛП. Проверок стало меньше на четверть, однако сумма штрафов в 5 раз больше, чем в тот же период прошлого года. Более половины доначисленных сумм предпринимателям удалось обжаловать.
Несмотря на уменьшение количества проверок, сумма штрафных санкций в 2024 году выросла в 5,7 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Впрочем, предприниматели удачно оспаривают некоторые из результатов этих решений — аж вдвое. Так, в текущем году по итогам налоговых проверок доначислено 2,33 млрд грн, а после обжалования налоговых решений эта сумма снизилась до 1,06 млрд грн. Для сравнения, в прошлом году оштрафованным удалось обжаловать только треть.
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