Кто попадет под внимание Налоговой: 4,7 тысячи проверок компаний и ФЛП — Finance.ua

Кто попадет под внимание Налоговой: 4,7 тысячи проверок компаний и ФЛП Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Кто попадет под внимание Налоговой: 4,7 тысячи проверок компаний и ФЛП

Посетит Налоговая 266 бизнесов, относительно которых есть вопросы по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ. Также будут проверяться финансовые учреждения и нерезиденты. Из 4,7 тыс. проверок около 3,7 тыс. приходится на компании, а остальные на ФЛП.

Об этом пишет ОпендатаБот.

На кого будут обращать внимание

Больше всего ГНС будет обращать внимание на компании из Киева, Одесщины и Днепропетровщины. Ежемесячно будут проверять около 400 бизнесов, а больше всего визитов запланировано на октябрь.

ГНС больше всего обратит внимание на компании из Киева — 18% от общего количества проверок. На втором месте по проверкам будет Одесская область, а на третьем — Днепропетровская: 12% и 10% соответственно.

Наибольшее количество проверок будет у компаний в сфере оптовой торговли — 20.7%. Еще 15% проверок придется на сельское хозяйство и охоту. Тройку закрывает производство пищевых продуктов — 6.2%.

Уже в январе проверят 287 предприятий, а в феврале еще 371. В общей сложности, ежемесячно ГНС будет посещать около 400 бизнесов, а больше всего в октябре — 423.

20 компаний из перечня вошли в индекс Опендатабота 2024:

Узнать, запланированы ли проверки относительно вашего бизнеса или партнеров, можно бесплатно в Опендатаботе. Для этого отправьте боту код компании. Если бизнес в плане Налоговой — соответствующая информация появится в карточке компании.

Как узнать, запланированы ли проверки Налоговой службы относительно вашего бизнеса

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Ранее писали , за 9 месяцев 2024 года Государственная налоговая служба провела более 5 тысяч документальных проверок ФЛП. Проверок стало меньше на четверть, однако сумма штрафов в 5 раз больше, чем в тот же период прошлого года. Более половины доначисленных сумм предпринимателям удалось обжаловать.

Несмотря на уменьшение количества проверок, сумма штрафных санкций в 2024 году выросла в 5,7 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Впрочем, предприниматели удачно оспаривают некоторые из результатов этих решений — аж вдвое. Так, в текущем году по итогам налоговых проверок доначислено 2,33 млрд грн, а после обжалования налоговых решений эта сумма снизилась до 1,06 млрд грн. Для сравнения, в прошлом году оштрафованным удалось обжаловать только треть.

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