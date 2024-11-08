Налоговые проверки ФЛП: сумма штрафов выросла в 5,7 раза — Finance.ua

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Налоговые проверки ФЛП: сумма штрафов выросла в 5,7 раза

Личные финансы
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Налоговые проверки ФЛП: сумма штрафов выросла в 5,7 раза
Налоговые проверки ФЛП: сумма штрафов выросла в 5,7 раза
За 9 месяцев 2024 года Государственная налоговая служба провела более 5 тысяч документальных проверок ФЛП. Проверок уменьшилось на четверть, однако сумма штрафов в 5 раз больше, чем в тот же период прошлого года. Более половины доначисленных сумм предпринимателям удалось обжаловать.
Об этом сообщает Опендатабот.
«5483 документальные проверки ФЛП провела уже Налоговая в этом году. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Рекордные 31 178 документальных проверок были зафиксированы в 2021 году. Тогда в среднем в месяц проводилось 2,6 тыс. проверок. Для сравнения, в этом году их количество уменьшилось до 600 в месяц.
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Несмотря на уменьшение количества проверок, сумма штрафных санкций в 2024 году выросла в 5,7 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. При этом предприниматели удачно оспаривают некоторые из результатов этих решений — аж в два раза. Так, в текущем году по итогам налоговых проверок доначислено 2,33 млрд грн, а после обжалования налоговых решений эта сумма снизилась до 1,06 млрд грн. К сравнению, в прошлом году оштрафованным удалось обжаловать только треть.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
ГНС может доначислить налоги после проверки, если предприниматель занижал доходы или завышал расходы, безосновательно пользовался налоговыми льготами, допускал нарушения в сфере НДС, несвоевременно подавал отчетность, сотрудничал с рисковыми контрагентами, не соблюдал валютное законодательство или нарушал правила учета налоговых разниц.
Напомним, что в текущем году Налоговая запланировала более 3,3 тыс. плановых проверок компаний и ФЛП. А уже с 1 декабря в Украине прекращает действие мораторий на проведение документальных проверок ФЛП 1 и 2 групп, поэтому проверок может быть больше.
По материалам:
Finance.ua
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