Защита счетов ФЛП: Фонд гарантирования сообщил детали — Finance.ua

Защита счетов ФЛП: Фонд гарантирования сообщил детали
Депозиты остаются любимым инструментом для сохранения средств. При действии военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%.
Фонд гарантирования напомнил украинцам, как он гарантирует права вкладчиков и защищает сбережения украинцев.
Его поддержка не ограничивается только физическими лицами — владельцы счетов ФЛП (физических лиц-предпринимателей) также имеют право на гарантии и защиту в случае банкротства банка.
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Фонд гарантирует вклады физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей в банках Украины.
- На время действия военного положения и трех месяцев после его прекращения введена 100% гарантия по банковским вкладам, в том числе банковским счетам физических лиц-предпринимателей, вместе с прибылью от начисленных процентов по депозитам.
- Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 гривен.
Это означает, что в случае неплатежеспособности банка предприниматель может рассчитывать на возмещение от Фонда в пределах этой суммы, что является важной защитой для малого бизнеса и обеспечивает уверенность предпринимателей в сохранении своих средств.
Текущий счет физического лица — это его основной расчетный счет, на который поступают оплаты от покупателей, клиентов и пользователей услуг. С этого же счета осуществляются расходы, относящиеся к предпринимательской деятельности.
Доход от предпринимательской деятельности следует получать только на банковский счет физического лица-предпринимателя.
Личная банковская карта, которая открывается именно для нужд физического лица, не должна быть связана с деятельностью предпринимателя.
Наиболее привлекательные депозиты ноября 2024 года
В случае признания банка неплатежеспособным Фонд автоматически начинает выплаты, а предприниматель может получить компенсацию в одном из банков-агентов Фонда.
Справка Finance.ua:
- В сентябре 2024 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц украинцы хранили 1 трлн 326 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
- В каких банках украинцы хранят больше всего средств:
- ПриватБанк — 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 496,8 млрд гривен;
- Ощадбанк — 13,0 млн вкладчиков, 205,4 млрд гривен;
- Универсал банк — 8,8 млн вкладчиков, 98,2 млрд гривен;
- Райффайзен Банк — 3,4 млн вкладчиков, 76,4 млрд гривен;
- Укрсиббанк — 2,3 млн вкладчиков, 60,6 млрд гривен;
- В каких валютах держат депозиты:
- в гривне: 59,0 млн вкладов на 854 млрд гривен;
- в валюте: 10,2 млн вкладов на сумму 472 млрд гривен.
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