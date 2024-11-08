Защита счетов ФЛП: Фонд гарантирования сообщил детали — Finance.ua

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Защита счетов ФЛП: Фонд гарантирования сообщил детали

Фондовый рынок
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Защита счетов ФЛП: Фонд гарантирования сообщил детали
Защита счетов ФЛП: Фонд гарантирования сообщил детали
Депозиты остаются любимым инструментом для сохранения средств. При действии военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%.
Фонд гарантирования напомнил украинцам, как он гарантирует права вкладчиков и защищает сбережения украинцев.
Его поддержка не ограничивается только физическими лицами — владельцы счетов ФЛП (физических лиц-предпринимателей) также имеют право на гарантии и защиту в случае банкротства банка.
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Фонд гарантирует вклады физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей в банках Украины.
  • На время действия военного положения и трех месяцев после его прекращения введена 100% гарантия по банковским вкладам, в том числе банковским счетам физических лиц-предпринимателей, вместе с прибылью от начисленных процентов по депозитам.
  • Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 гривен.
Это означает, что в случае неплатежеспособности банка предприниматель может рассчитывать на возмещение от Фонда в пределах этой суммы, что является важной защитой для малого бизнеса и обеспечивает уверенность предпринимателей в сохранении своих средств.
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Текущий счет физического лица — это его основной расчетный счет, на который поступают оплаты от покупателей, клиентов и пользователей услуг. С этого же счета осуществляются расходы, относящиеся к предпринимательской деятельности.
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Доход от предпринимательской деятельности следует получать только на банковский счет физического лица-предпринимателя.
Личная банковская карта, которая открывается именно для нужд физического лица, не должна быть связана с деятельностью предпринимателя.

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В случае признания банка неплатежеспособным Фонд автоматически начинает выплаты, а предприниматель может получить компенсацию в одном из банков-агентов Фонда.

Справка Finance.ua:

  • В сентябре 2024 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц украинцы хранили 1 трлн 326 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
  • В каких банках украинцы хранят больше всего средств:
  1. ПриватБанк — 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 496,8 млрд гривен;
  2. Ощадбанк — 13,0 млн вкладчиков, 205,4 млрд гривен;
  3. Универсал банк — 8,8 млн вкладчиков, 98,2 млрд гривен;
  4. Райффайзен Банк — 3,4 млн вкладчиков, 76,4 млрд гривен;
  5. Укрсиббанк — 2,3 млн вкладчиков, 60,6 млрд гривен;
  • В каких валютах держат депозиты:
  • в гривне: 59,0 млн вкладов на 854 млрд гривен;
  • в валюте: 10,2 млн вкладов на сумму 472 млрд гривен.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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