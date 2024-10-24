Фонд гарантирования вкладов выплатил 100 млрд грн гарантированного возмещения с 2012 — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов выплатил 100 млрд грн гарантированного возмещения с 2012 Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов выплатил 100 млрд грн гарантированного возмещения с 2012

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 26 февраля 2012 года, даты вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», по 1 октября 2024 года выплатил вкладчикам банков, переданных в управление Фонда, гарантированное возмещение на общую сумму более 100 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Итого с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104,7 млрд гривен.

Выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов.

На 1 октября текущего года накоплено более 39,3 млрд гривен.

В октябре 2024 года Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 7,3 млн гривен гарантированного возмещения.

В частности, вкладчики АО «Мегабанк» получили 2,3 млн гривен, АО «АКБ «Конкорд» — 1,6 млн гривен, АО «МР Банк» — более 1,0 млн гривен, а также более 1,0 млн гривен возместили владельцам АО «Банк Форвард».

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