В августе Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ликвидируемых банков около 7 млн ​​грн — Finance.ua
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В августе Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ликвидируемых банков около 7 млн ​​грн

Кредит&Депозит
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В течение августа 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 6,9 млн грн гарантированного возмещения.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
В частности, 2,3 млн грн получили вкладчики АО «МЕГАБАНК», 1,4 млн грн — АО «МР БАНК», более 1 млн грн — АО «АКБ «КОНКОРД», около 1 млн грн — АО «БАНК ФОРВАРД».
Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. На 1 сентября текущего года накоплено более 39 млрд грн.
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В целом вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), по состоянию на 1 сентября 2024 Фонд выплатил гарантированное возмещение на общую сумму 99 996,0 млн грн.
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С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104 682,4 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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