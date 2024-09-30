В августе Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ликвидируемых банков около 7 млн ​​грн — Finance.ua

В августе Фонд гарантирования выплатил вкладчикам ликвидируемых банков около 7 млн ​​грн Сегодня 12:20 — Кредит&Депозит

В течение августа 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 6,9 млн грн гарантированного возмещения.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

В частности, 2,3 млн грн получили вкладчики АО «МЕГАБАНК», 1,4 млн грн — АО «МР БАНК», более 1 млн грн — АО «АКБ «КОНКОРД», около 1 млн грн — АО «БАНК ФОРВАРД».

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит из собственных ресурсов. На 1 сентября текущего года накоплено более 39 млрд грн.

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В целом вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), по состоянию на 1 сентября 2024 Фонд выплатил гарантированное возмещение на общую сумму 99 996,0 млн грн.

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С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104 682,4 млн грн.

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