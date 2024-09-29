«єОселя»: Сколько украинцев получили кредиты на приобретение жилья с начала года — Finance.ua

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«єОселя»: Сколько украинцев получили кредиты на приобретение жилья с начала года

Кредит&Депозит
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«єОселя»: Сколько украинцев получили кредиты на приобретение жилья с начала года
«єОселя»: Сколько украинцев получили кредиты на приобретение жилья с начала года
С начала 2024 года украинцы оформили 6 649 доступных кредитов на жилье по программе «єОселя» на общую сумму более 11,3 млрд грн.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.
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В частности, 4783 кредита были выданы на приобретение жилья на вторичном рынке, 1412 — на первичное жилье и еще 454 кредита — на жилье в объектах, находящихся на этапе строительства.

Сколько кредитов получили с начала действия программы

По словам Телюпы, за все время реализации программы доступных кредитов єОселя уже почти 13 тыс. украинских семей получили кредиты на сумму более 20,8 млрд грн на приобретение жилья.
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«Программа єОселя является частью политики „Сделано в Украине“, которая направлена ​​на развитие украинского производителя. Поэтому кроме того, что украинцы могут приобрести жилье на выгодных условиях, отечественная отрасль строительства получила дополнительный стимул к развитию благодаря этой программе», — отметил Андрей Телюпа.

Кто может получить кредит

По условиям программы кредиты на жилье по льготной учетной ставке под 3% годовых могут взять военнослужащие ВСУ по контракту и силовики, педагоги, медики, ученые, другие категории граждан — под 7% годовых.
За время действия программы кредиты под 3% получили:
  • 7347 военнослужащих и силовиков
  • 1120 педагогов
  • 1067 медиков
  • 271 ученый
Кредиты под 7% получили:
  • 2652 украинца из других категорий
  • 274 ВПЛ
  • 243 ветерана
В частности, за прошедшую неделю украинцы получили 156 кредитов на 285 млн грн на приобретение жилья в Киевской области — 46 кредитов, Киеве — 41 кредит, Львовской области — 10 кредитов, Ивано-Франковской области — 9 кредитов.
Напомним, жилищный сертификат «єВідновлення» разрешили использовать, чтобы частично или полностью покрыть первый взнос ипотеки по программе «єОселя».

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По материалам:
Finance.ua
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