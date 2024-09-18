В НБУ советуют подумать над тем, как изменить программу «єОселя» — Finance.ua
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В НБУ советуют подумать над тем, как изменить программу «єОселя»

Кредит&Депозит
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В НБУ советуют подумать над тем, как изменить программу «єОселя»
В НБУ советуют подумать над тем, как изменить программу «єОселя»
Национальный банк считает необходимым внести изменения в государственную программу ипотечного кредитования «єОселя».
Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сказала в интервью Forbes.ua.
По словам Рожковой, «єОселя» позволяет купить жилье в кредит по слишком малой ставке. Мировой опыт свидетельствует о том, что ипотека не будет работать, если ставки будут превышать 15%.

Страхование жилья от последствий «прилета» 🏠

«К примеру, в Польше средняя ставка по ипотеке составляет 4,75%, в Германии — 3,5%. В Украине в ближайшие годы она точно не снизится до уровня 3%. По меньшей мере, из-за уровня инфляции: НБУ имеет среднесрочную цель по инфляции 5%. В таких условиях ипотека должна стоить 10−11%», — пояснила Рожкова.
Если «єОселя» будет продолжать кредитовать под ставку 3%, рынок не появится. Для программы это большой риск в среднесрочной перспективе, отметила замглавы НБУ.
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Компания «Укрфинжилье», реализующая проект, имеет 50 млрд грн капитала в форме гособлигаций. Деньги компания берет у банков под залог ОВГЗ. Сейчас «Укрфинжилье» выдало кредитов на 20 млрд грн, то есть остаток капитала просто генерирует компании процентные доходы.
«Но если Укрфинжилье потратит все 50 млрд грн, это приведет к убыточной деятельности. Поэтому уже сейчас, пока спрос на ипотеку остается подавленным, следует думать о том, как изменить программу, сделав ее вспомогательной к рыночному кредитованию», — сказала Рожкова.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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