11 млрд «єОселя»: где украинцы брали кредиты на жилье — Finance.ua

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11 млрд «єОселя»: где украинцы брали кредиты на жилье

Кредит&Депозит
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11 млрд «єОселя»: где украинцы брали кредиты на жилье
11 млрд «єОселя»: где украинцы брали кредиты на жилье
6492 украинская семья получила льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на общую сумму 11 млрд грн с начала 2024 года.
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Большинство кредитов украинцы взяли на приобретение жилья на вторичном рынке — 4651 жилой объект, 1841 — первая продажа.
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Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.
«В этом году украинцы уже получили льготные кредиты на покупку жилья на 11 млрд грн. Почти 6,5 тысячи семей улучшили свои жилищные условия. Это больше, чем за весь прошлый год. За все время действия программы уже 12 817 украинских семей получили кредиты на сумму более 20,5 млрд грн», — отметил Андрей Телюпа.
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Всего за прошедшую неделю украинцы оформили 151 кредит на 264 млн грн, среди которых кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке — 101, а первая продажа — 50.
Кредиты под 3% получили:
  • 75 военнослужащих и силовиков;
  • 15 педагогов;
  • 9 медиков;
  • 7 ученых.
Кредиты под 7% получили:
  • ·31 украинец без собственного жилья;
  • 7 ВПЛ;
  • 7 ветеранов.

Справка Finance.ua:

  • Программа «єОселя» является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», которая направлена ​​на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства.
  • Программа началась в октябре 2022 года. Реализуется Министерством экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжилье». Банками-партнерами «єОселя» являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и другие.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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