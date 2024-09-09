Квартиры на вторичке: что с ценами и спросом (инфографика) — Finance.ua

Квартиры на вторичке: что с ценами и спросом (инфографика)
На рынке продажи вторичного жилья количество предложений в течение года больше всего выросло в Киевской, Ивано-Франковской и Запорожской областях, и в большинстве остальных регионов оно снизилось, где-то более чем на 50% (Харьковская и Сумская области).
Об этом свидетельствует анализ украинского маркетплейса недвижимости Dim.Ria по состоянию на конец лета 2024 года.
Страхование жилья от последствий «прилета» 🏠
Также гораздо меньше владельцев стали предлагать свое жилье для продаж в Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях: там спад количества объявлений наблюдается на 37−47% в течение года.
Цена
В августе 2024 г. цена продажи однокомнатной квартиры колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за август 2023 г. она преимущественно росла. Наибольший рост показали Волынская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. Дорогим остается Киев: в столице владельцы просят в среднем $85 845 за однокомнатное жилье.
Если рассматривать столицу подробнее, самым дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры в $110 969, а самую низкую сумму указывают владельцы жилья в Деснянском — $48 487.
Какое жилье ищут на вторичке
В августе в большинстве областей интерес пользователей к вторичному жилью оживился, наибольший прирост поисковых запросов произошел в Одесской и Львовской областях. Но в сравнении текущей и прошлогодней ситуации все области стали получать меньше поисковых запросов по покупке жилья.
Наибольший процент покупателей потеряли Херсонская и Сумская области, а также ощутимое снижение интереса испытали Ивано-Франковская, Черкасская, Кировоградская, Волынская, Черновицкая и Львовская области: от -40% до -46%.
Несмотря на уменьшение поисковых запросов, количество откликов пользователей везде превышает количество добавленных объявлений. Пятерка областей, где спрос больше всего превышает предложение: Волынская, Тернопольская, Винницкая, Черновицкая и Житомирская — здесь на одно новое объявление приходится в среднем 12−23 отклика. Наибольшее количество объявлений и откликов на них в столице, однако там разрыв между предложением и спросом почти отсутствует.
Поделиться новостью