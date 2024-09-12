В правительстве предложили способ решить вопрос квартирных очередей — Finance.ua

В правительстве предложили способ решить вопрос квартирных очередей Сегодня 14:05 — Недвижимость

В правительстве предложили способ решить вопрос квартирных очередей

На сегодня в Украине стоят в квартирных очередях почти 2% граждан, из которых ежегодно получают квартиры от государства не более 200 украинцев. Возможностью решить вопросы квартирных очередей, почти не двигающихся десятилетиями, может стать фонд социального жилья, из которого такое жилье будет предоставляться украинцам при определенных условиях.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, на учете в квартирных очередях сегодня состоят около 600 тысяч украинцев, что составляет почти 2% граждан от населения.

Очередь практически не движется уже много лет — квадратные метры от государства ежегодно получают от 100 до 200 человек. Причина — отсутствие у государства фонда, из которого такое жилье может предоставляться, поскольку он был уничтожен в 90-х годах прошлого столетия в результате приватизации.

«В настоящее время 98% всего жилищного фонда находится в частной собственности, поэтому для обеспечения потребностей в жилье своих жителей общинам оперировать нечем. Это явилось результатом масштабной приватизации в 90-х годах прошлого века. Поэтому для создания и успешного функционирования жилищного фонда социального назначения, из которого будет предоставляться в частности жилье для социальной аренды, приватизацию жилья нужно запретить», — отметила Шуляк.

Глава профильного комитета отметила, что свести на нет проблему квартирных очередей и решить таким образом жилищный вопрос стоящих в них украинцев может принятие нового жилищного законодательства. Работа над его созданием уже ведется — законодательная рамка «Об основных принципах жилищной политики» уже создана, и вскоре законопроект зарегистрируют в парламенте. Более того, не дожидаясь принятия рамочного закона, депутаты начали разрабатывать другой законопроект, который будет частью рамочного — «О фонде социального жилья», из которого и можно будет получить жилье.

«Этот фонд будет на балансе общин и для того, чтобы с его помощью можно было решить жилищный вопрос, он должен быть на миллионы квадратных метров», — добавила Шуляк.

Как это будет работать

Общество, на балансе которого будет соответствующий жилищный фонд, будет предоставлять его в социальную аренду, платежи от которой будут направляться в местные бюджеты — револьверные фонды, в которых они будут накапливаться для целевого использования. Это может быть либо улучшение жилищного фонда, который уже есть на балансе, либо для новых жилых объектов, которые будут использоваться с такой же целью. Также, отметила Шуляк, квартиру, которую снимали на условиях социальной аренды, можно будет со временем выкупить. То есть будет введена так называемая аренда с правом выкупа.

Кроме того, из фонда социального жилья можно будет получать служебное жилье, но с одним условием — такое жилье нельзя будет приватизировать, то есть оно будет предоставляться во временное пользование. Сама приватизация жилья в Украине будет отменена через год после принятия нового жилищного законодательства. Без этого невозможно будет продолжать наполнять фонд социального жилья, пояснила Шуляк.

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