Где дешевле арендовать жилье: цены по Украине (инфографика) — Finance.ua

Где дешевле арендовать жилье: цены по Украине (инфографика) Сегодня 09:01 — Личные финансы

Где дешевле арендовать жилье: цены по Украине (инфографика)

На рынке аренды по сравнению с августом предыдущего года в полтора-два раза выросло количество предложений жилья в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. При этом в центральных областях, включая Киев, аналитики отметили спад количества жилья.

Об этом свидетельствует анализ украинского маркетплейса недвижимости Dim.Ria по состоянию на конец лета 2024 года.

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Цена

Самой дорогой локацией для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 18 205 грн за однокомнатную квартиру. За месяц стоимость жилья в столице поднялась на 1%, а за последний год увеличение составило 18%. Цены растут и в других регионах, наиболее активно — в Житомирской, Волынской, Ровенской областях (от +39% до +114% за год).

Столица дает возможность выбрать более бюджетное жилье в зависимости от района. Самые низкие цены можно найти в Деснянском районе, в среднем 10 293 грн за однокомнатную квартиру, а вот самым дорогим стал Шевченковский район со средней ценой аренды за месяц 23 408 грн.

Спрос

В августе пользователи активнее искали жилье во Львовской, Одесской, Днепропетровской Тернопольской, Ивано-Франковской областях и в столице. Количество поисков там выросло от +12% до +44%.

Соотношение количества объявлений об аренде и количества откликов на них в августе в Киеве составило 1:9. При этом в Киевской области без учета Киева на новое объявление приходилось в среднем 18 отзывов пользователей. Также высоким спросом относительно предложения отличились Одесская, Хмельницкая, Винницкая и Тернопольская области.

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