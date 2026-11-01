Какие документы нужны, чтобы не потерять право на компенсацию за разрушенное жилье
Из-за российских обстрелов украинцы теряют дома или вынуждены восстанавливать поврежденное жилье за свой счет. Государство предусмотрело для этого программу єВідновлення , но чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление и подготовить необходимые документы.
Об этом сообщили эксперты ГО «ВПО Украины».
Как подать заявление на єВідновлення
Чтобы получить помощь, нужно:
- подать сообщение о поврежденном или разрушенном жилье через портал Дія;
- заполнить заявление в рассрочку. Для получения средств на ремонт или восстановление понадобится специальная карта єВідновлення;
- дождаться осмотра жилья комиссией, которая определит сумму пособия;
- после подтверждения получить средства на карту или жилищный сертификат в приложении.
Подать заявление оффлайн можно через ЦПАУ или нотариуса.
Какие документы нужно подготовить
Для обращения через ЦПАУ или нотариуса понадобятся:
- паспорт и РНУКНП;
- предварительно поданное сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе;
- номер документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории, если это актуально;
- электронная почта;
- фото ремонта и приобретенных строительных материалов — если отчитываетесь о завершении работ или их промежуточном этапе.
Важно: право собственности на жилье всех совладельцев должно быть внесено в Государственный реестр прав.
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При осмотре жилья комиссией также необходимо предоставить справку о несудимости, согласие совладельцев (если они есть) и документ, подтверждающий льготную категорию, если ее указали в заявлении.
По программе єВідновлення можно получить до 500 тыс. грн на ремонт поврежденного жилья. Если дом уничтожен, предусмотрен жилищный сертификат на приобретение нового жилья или денежную выплату на строительство.
Ранее мы сообщали, что если жилье повреждено из-за войны, подать заявление на компенсацию по программе єВідновлення можно не только через «Дію». Для тех, кто не имеет технической возможности использовать приложение или хочет оформить все лично, доступный ЦПАУ. Причем обратиться можно в любой центр независимо от места регистрации или расположения поврежденного жилья.
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