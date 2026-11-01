Какие документы нужны, чтобы не потерять право на компенсацию за разрушенное жилье

Из-за российских обстрелов украинцы теряют дома или вынуждены восстанавливать поврежденное жилье за ​​свой счет. Государство предусмотрело для этого программу єВідновлення , но чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление и подготовить необходимые документы.

Об этом сообщили эксперты ГО «ВПО Украины».

Как подать заявление на єВідновлення

Чтобы получить помощь, нужно:

подать сообщение о поврежденном или разрушенном жилье через портал Дія;

заполнить заявление в рассрочку. Для получения средств на ремонт или восстановление понадобится специальная карта єВідновлення;

дождаться осмотра жилья комиссией, которая определит сумму пособия;

после подтверждения получить средства на карту или жилищный сертификат в приложении.

Подать заявление оффлайн можно через ЦПАУ или нотариуса.

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Какие документы нужно подготовить

Для обращения через ЦПАУ или нотариуса понадобятся:

паспорт и РНУКНП;

предварительно поданное сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе;

номер документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории, если это актуально;

электронная почта;

фото ремонта и приобретенных строительных материалов — если отчитываетесь о завершении работ или их промежуточном этапе.

Важно: право собственности на жилье всех совладельцев должно быть внесено в Государственный реестр прав.

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При осмотре жилья комиссией также необходимо предоставить справку о несудимости, согласие совладельцев (если они есть) и документ, подтверждающий льготную категорию, если ее указали в заявлении.

По программе єВідновлення можно получить до 500 тыс. грн на ремонт поврежденного жилья. Если дом уничтожен, предусмотрен жилищный сертификат на приобретение нового жилья или денежную выплату на строительство.