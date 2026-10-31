Сколько арендодателей разрешают жить с животными (исследование)

89% арендодателей обращают внимание на наличие домашних животных у соискателей долгосрочной аренды жилья.
А 65% поисковиков отказывали в аренде из-за наличия домашних животных. Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Недвижимость.
Почти половина арендаторов жилья имеет животных
- У 48% респондентов есть опыт аренды жилья с домашними любимцами.
- среди них: 24% снимали жилье с котами,
- 14% - с собаками и 11% - с другими животными.
Несмотря на это, поиск pet-friendly квартиры остается вызовом для многих. Так, 73% искавших жилье с животными сталкивались с трудностями: для 26% поиск был очень сложным, еще 47% отметили определенные препятствия. Только 17% отметили поиск не очень сложным, а 8% легким.
Важную роль здесь играет взаимодействие между соискателями, риелторами и владельцами жилья. По результатам опроса, 27% арендаторов отметили, что риелтор полностью помог им найти жилье, а еще 34% частично. В то же время 20% не получили пособия, а 19% искали жилье самостоятельно.
Среди трудностей во взаимодействии с риелторами поисковики отметили следующие: не удалось убедить владельца разрешить проживание с животным (36%), переговоры с владельцами не велись (40%), не хватало аргументов или опыта в таких разговорах (15%).
«Поиск жилья с домашними животными нуждается в согласовании ожиданий всех сторон. Для арендаторов важно найти жилье, где будут готовы принять их вместе с животными, а для владельцев понимать, как будет организовано проживание и ответственность в случае повреждения имущества. В этой ситуации риелторы могут помочь сторонам обсудить условия и найти решение, учитывающее интересы обеих сторон», — комментирует Оксана Остапчук, руководитель направления OLX Недвижимость.
Наличие животных — не обязательно поврежденное имущество
Опасения по поводу состояния квартиры после проживания с животными могут повлиять на решение арендодателя. В то же время, результаты исследования свидетельствуют, что такой опыт не всегда связан с повреждениями: 47% опрошенных, арендовавших жилье с животными, отметили, что таких ситуаций у них не было. О незначительных повреждениях сообщили 44%, а о серьезных — только 9%.
Если повреждения все же случались, стороны чаще всего разрешали ситуацию ремонтом или заменой вещей. Так, 34% опрошенных частично ремонтировали или заменяли поврежденное имущество, 29% полностью заменяли поврежденные вещи, а 23% компенсировали ущерб. Расходы покрывались за счет залога в 11% респондентов и лишь 3% отметили, что собственник не требовал компенсации.
«Во избежание недоразумений и проблем в будущем поисковикам обязательно нужно сообщать арендодателю о наличии домашнего любимца, обсуждать условия проживания и фиксировать договоренности в договоре аренды. Владельцам со своей стороны целесообразно четко указывать в объявлениях, готовы ли они сдавать жилье людям с животными. К примеру, ставя соответствующий фильтр», — отмечает Оксана Остапчук, руководитель направления OLX Недвижимость.
Раньше мы писали, если владелец квартиры заходит к арендаторам без разрешения — можно ли так делать читайте здесь. В то же время накануне зимы украинцы все чаще рассматривают дома для переезда. Самая дорогая аренда домов среди регионов Украины — в Киевской области, наибольший рост спроса зафиксирован в западных областях.
Несмотря на высокие медиа цены, в сентябре 2026 года наблюдается рост спроса в западных областях. Наибольший рост по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Черновицкой области +163%.
Следующие по показателям роста спроса: Закарпатская и Ивано-Франковская области. В Закарпатской количество желающих арендовать дом выросло на 110% в год, а в Ивано-Франковской — на 105%.