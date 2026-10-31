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Какой доход нужен для комфортной жизни в Европе

Личные финансы
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Какой доход нужен для комфортной жизни в Европе
Какой доход нужен для комфортной жизни в Европе
Комфортная жизнь — это очень субъективное понятие. Уровни цен значительно различаются как между странами, так и внутри них. Размеры домохозяйств также разнятся.
Но определенные показатели дохода позволяют получить представление о том, сколько людям может понадобиться для комфортной жизни.
Euronews Business рассчитала чистый ежемесячный доход, необходимый для достижения 150% от медианного показателя по стране, являющегося порогом для высшего среднего класса.

Сколько нужно 1 человеку в месяц

В 2025 году медианный эквивалентный доход в ЕС составлял 22 939 евро в год или 1 912 евро в месяц.
Одинокому взрослому лицу, проживающему самостоятельно, нужно 2 867 евро в месяц, чтобы достичь 150% от этого медианного показателя.

Колебания показателя

В 34 европейских странах этот показатель колеблется от 603 евро в месяц в Северной Македонии до 6491 евро в Швейцарии.
В пределах ЕС он колеблется от 1023 евро в Румынии до 6256 евро в Люксембурге.
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Этот показатель также превышает 4000 евро в месяц в Норвегии (5240 евро), Австрии (4568 евро), Дании (4524 евро), Ирландии (4392 евро) и Нидерландах (4308 евро).

Где самая высокая средняя зарплата

Среди четырех крупнейших экономик ЕС Германия имеет самую высокую среднюю зарплату — 3611 евро.
Франция идет дальше с 3307 евро, что примерно на 15% выше среднего показателя по ЕС.
Италия чуть ниже — 2758 евро. Испания имеет самый низкий средний показатель из четырех — 2546 евро.
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Какой доход нужен для комфортной жизни в Европе
Какой доход нужен для комфортной жизни в Европе
Одинокому взрослому человеку в Германии нужно на 1065 евро больше в месяц, чем в Испании.

Порог ниже 1000 евро в месяц

  • В Албании (723 евро),
  • Турции (755 евро),
  • Черногории (825 евро)
  • Сербии (975 евро).
Вместе с Северной Македонией, эти пять стран являются кандидатами на вступление в ЕС.

От 1000 до 1900 евро в месяц в 11 странах ЕС

  • Португалия (1808 евро),
  • Польшу (1799 евро),
  • Греция (1463 евро),
  • Болгария (1108 евро)
  • Венгрия (1099 евро).
Доход для пары
В ЕС для достижения порога супруги должны иметь чистый доход в размере 4301 евро в месяц.
Если есть дети
Эта сумма растет до 6021 евро в случае супругов с двумя детьми младше 14 лет.
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Паритет покупательной способности

Цифры в евро не отражают разницу в ценах между странами. Паритеты покупательной способности (ППС) — искусственная валюта, устраняющая эти отличия, — предлагают лучшую основу для сравнения.
Разрыв уменьшается, но остается значительным. Что касается PPS, то порог для одинокого взрослого человека в ЕС составляет 2830 PPS в месяц. Он колеблется от 1031 PPS в Албании до 4709 PPS в Люксембурге, что составляет примерно 4,6 раза по сравнению с 10,8 раза в евро.
Какой доход нужен для комфортной жизни в Европе
Какой доход нужен для комфортной жизни в Европе
В рамках ЕС Венгрия имеет самый низкий порог — 1495 PPS. Это делает порог Люксембурга чуть более чем втрое выше по сравнению с шестью разами выше, если измерять его в евро.

Что значит жить комфортно

Эксперты говорят, что «комфортная жизнь» должна означать больше, чем просто возможность оплачивать счета: «Домохозяйство должно иметь возможность позволить себе надлежащее жилье, питание, энергию и транспорт, участвовать в социальной жизни, наслаждаться отдыхом и экономить. И, прежде всего, оно должно иметь возможность покрыть непредвиденные расходы или временную потерю дохода, не попадая сразу в финансовые затруднения».
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Д-р Маркус М. Грабко из Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) также предположил, что доход свыше 150% медианы сам по себе не гарантирует финансовую безопасность.
«Доход более 150% медианы обеспечивает финансовую безопасность только в сочетании с определенным уровнем частного богатства», — сказал он Euronews Business.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕСМигранты
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