Какой доход нужен для комфортной жизни в Европе

Цифры в евро не отражают разницу в ценах между странами. Паритеты покупательной способности (ППС) — искусственная валюта, устраняющая эти отличия, — предлагают лучшую основу для сравнения.
Разрыв уменьшается, но остается значительным. Что касается PPS, то порог для одинокого взрослого человека в ЕС составляет 2830 PPS в месяц. Он колеблется от 1031 PPS в Албании до 4709 PPS в Люксембурге, что составляет примерно 4,6 раза по сравнению с 10,8 раза в евро.
В рамках ЕС Венгрия имеет самый низкий порог — 1495 PPS. Это делает порог Люксембурга чуть более чем втрое выше по сравнению с шестью разами выше, если измерять его в евро.
Что значит жить комфортно
Эксперты говорят, что «комфортная жизнь» должна означать больше, чем просто возможность оплачивать счета: «Домохозяйство должно иметь возможность позволить себе надлежащее жилье, питание, энергию и транспорт, участвовать в социальной жизни, наслаждаться отдыхом и экономить. И, прежде всего, оно должно иметь возможность покрыть непредвиденные расходы или временную потерю дохода, не попадая сразу в финансовые затруднения».