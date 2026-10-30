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Вакансий становится меньше, зарплаты растут: что происходит с работой на прифронтовых территориях

Личные финансы
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В производстве и рабочих специальностях количество отзывов уменьшилось в несколько раз
В производстве и рабочих специальностях количество отзывов уменьшилось в несколько раз
Предложение работы в прифронтовых регионах меняется неравномерно: наряду с сокращением вакансий в части сфер есть категории, где работодатели, напротив, наращивают наем.
Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.

Как изменилась активность кандидатов

Несмотря на общее сокращение количества отзывов в части сфер, в прифронтовых регионах есть категории, где активность кандидатов за год возросла. В частности, на Харьковщине: в розничной торговле отзывов стало на 20% больше, а в строительстве — на 17%. В Николаевской области активность кандидатов в строительстве также возросла — на 14%.
В то же время в других сферах динамика была более сдержанной. В частности, в логистике в Запорожье и Сумской области количество отзывов оставалось относительно на уровне прошлого года — снижение составило около 3% и 5% соответственно.
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Самое заметное сокращение активности кандидатов наблюдалось в Херсонской области. В производстве и рабочих специальностях количество отзывов уменьшилось в несколько раз, в логистике и розничной торговле — более чем вдвое. В отдельных сферах других регионов также наблюдается существенное снижение: в частности, в розничной торговле Николаевской и Запорожье количество отзывов сократилось почти вдвое.
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В каких сферах стало больше вакансий

Несмотря на общее сокращение количества вакансий в части прифронтовых регионов, есть сферы, где работодатели в 2026 году размещают больше объявлений, чем годом ранее.
Самый заметный рост среди проанализированных категорий наблюдается в логистике в Херсонской области — количество вакансий увеличилось на 28%. В Харьковской области предложение в сфере логистики выросло примерно на 5%, а в Николаевской области на столько же — в строительстве.
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Есть и сегменты, где рынок фактически удержал прошлогодний уровень. В частности, в розничной торговле в Херсонской области количество вакансий почти не изменилось, а в сфере HoReCa в Николаевской области снижение было минимальным — около 1%.
В то же время в большинстве основных сфер по количеству вакансий предложение работы за год сократилось. Наиболее ощутимо это в производстве в Херсонской и Сумской областях, а также в HoReCa и розничной торговле в Запорожье. На Харьковщине сокращение было более сдержанным и в большинстве ключевых сфер оставалось в пределах умеренных значений. Такая динамика может отчасти отражать последствия ударов по производственным мощностям и бизнес-инфраструктуре этих регионов.

Как изменились зарплаты в прифронтовых областях

В большинстве ключевых отраслей медианные зарплаты продолжают расти. Самая заметная положительная динамика наблюдается в областях, где работодателям нужны работники с практическими навыками.
Так, в Харьковской области производство и рабочие специальности прибавили 22% к медианной зарплате — до 27 500 грн. В розничной торговле рост составил 17% - до 20 500 грн, в логистике — 11% - до 30 500 грн.
Логистика стала главным драйвером роста зарплат в Сумской области: медианная зарплата в этой сфере увеличилась на 22% и составляет 27 500 грн. В строительстве прирост составил 15% - до 28 750 грн, в производстве — 5% - до 22 000 грн. В то же время у HoReCa зарплата за год практически не изменилась и осталась на уровне 15 500 грн.
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На Николаевщине больше всего выросла медианная зарплата за год в производстве: на 14% до 22 815 грн. В логистике она поднялась на 13% - до 26 550 грн, в розничной торговле на 9% - до 19 700 грн. В строительстве показатель остался почти без изменений — около 29 900 грн.
Наиболее ощутимый прирост в Запорожской области также зафиксирован в логистике. За год медиановая зарплата в этой сфере выросла на 20% и составляет 30 000 грн. В розничной торговле зарплаты увеличились на 11% - до 20 000 грн, в производстве на 8% - до 26 000 грн. В строительстве и HoReCa динамика была значительно более сдержанной — около 2−3%.
Херсонщина отличается наибольшим ростом зарплат в гостинично-ресторанном бизнесе среди всех проанализированных регионов. Здесь медианная зарплата выросла на 40% - до 17 500 грн. В производстве прирост составил 19% - до 24 000 грн, в логистике — 17% - до 30 000 грн. В розничной торговле зарплата практически не изменилась и составляет около 17500 грн.
По материалам:
Finance.ua
РаботаЗарплата
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