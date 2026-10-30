Автомобильный сектор: работа без прибыли и зарплатный разрыв

В автомобильной отрасли сложилась непростая ситуация: работодатели пытаются удержать команды, но не всегда могут предложить работникам желаемый уровень оплаты. В результате бизнес и специалисты имеют разные ожидания по зарплате.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Grc.ua.

Все опрошенные авто продолжают работать в полном объеме и поддерживают операционные и сервисные процессы. В то же время, ни одно предприятие не сообщило о росте доходов.

Это отражается и на кадровой политике. Все компании нанимают работников только на замену уволившимся, а в течение 2025 года обновили не более 10% своих команд. То есть бизнес сосредоточен на сохранении существующего штата, а не на его расширении.

Читайте также Треть украинцев ежедневно прерывает работу из-за тревог

Еще одна проблема — разница между зарплатными ожиданиями кандидатов и возможностями работодателей. Все опрошенные компании назвали ее препятствием для найма. При этом 67% работников не готовы снижать свои финансовые требования даже при высокой конкуренции на рынке труда.

Работники ищут лучшую оплату

Несмотря на то, что все опрошенные работодатели повысили зарплаты на 11−20%, почувствовали реальный рост доходов только 4 из 9 работников. Поэтому недовольство оплатой остается одной из главных причин поиска новой работы.

Если вас интересует быстрая ссуда к зарплате, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия. 👛

По данным исследования, 78% специалистов автомобильной отрасли уже ищут или планируют в ближайшее время искать другое место работы. Шесть из десяти работников отмечают, что пока не могут найти вакансию с достойной оплатой.

Создано с помощью ИИ. Данные Grc.ua

Генеральный директор Grc.ua Марина Маковий отмечает, что автомобильный сектор демонстрирует устойчивость в сложных экономических условиях, однако проблема зарплатного паритета остается острой. По ее словам, работодатели имеют ограниченные возможности для дальнейшего повышения окладов, тогда как работники не готовы уменьшать свои ожидания из-за инфляции.

Среди возможных путей решения проблемы она называет нефинансовую мотивацию, оптимизацию внутренних процессов и открытый диалог с командами.