ТОП-7 признаков, что работодатель объединил несколько должностей в одну

Работа в нескольких направлениях может быть интересна и давать новый опыт. Но даже интересные задачи должны вкладываться в рабочий график, а зарплата — соответствовать объему обязанностей.

Прежде чем отправлять резюме, нужно выяснить, чем действительно придется заниматься.

Итак, budni.robota.ua собрали 7 признаков, которые могут свидетельствовать о том, что компания ищет одного человека вместо нескольких специалистов.

1. Поручают работу других специалистов

От офис-менеджера ждут ведение кадровой документации и взаимодействия с бухгалтерией. Маркетологу предлагают не только запускать рекламу, но обрабатывать обращения покупателей. Иногда помогать коллегам вполне нормально. Но если на такие задачи каждый день уходит несколько часов, на основную работу остается все меньше времени.

Уточните, какие задачи будут постоянными, а какие будут возникать изредка. Попросите описать типовую рабочую неделю, чтобы оценить будущую нагрузку.

2. Во вакансиях много общих фраз

«Поддержка процессов», «разноплановые задачи», «другие поручения руководителя» — такие формулировки мало говорят о том, чем вы будете заниматься на самом деле. К примеру, за «организационными вопросами» могут прятаться и заказ канцтоваров, и подготовка мероприятий для всей компании.

Обратите внимание, есть ли в объявлении конкретный список обязанностей. Непонятные пункты попросите разъяснить на примерах. Если и после разговора остается много вопросов, возможно, работодатель еще не определился с тем, какие задачи будет выполнять новый работник.

3. Поручают управлять другими

Компания ищет специалиста по продажам, но ожидает, что он будет учить новичков, составлять план для отдела и отвечать за показатели других работников. Это уже управленческие функции, хотя вакансия не предусматривает руководящего поста.

Следует узнать, какие полномочия вы будете иметь. Сможете ли вы самостоятельно определять приоритеты и распределять работу между коллегами? Ведь сложно отвечать за результаты команды, если все решения принимает кто-нибудь другой.

4. Не хватает нужных специалистов

В объявлении речь идет только о наполнении интернет-магазина: добавлении товаров, описаний и фотографий. Однако во время первого разговора выясняется, что нужно будет еще создавать баннеры и исправлять ошибки на сайте. Причина проста: у компании нет дизайнера и веб-разработчика. Их обещают нанять позже, а пока эти обязанности хотят передать вам.

Уточните, ищут ли таких специалистов и когда они должны начать работу. Без конкретных сроков временная помощь может затянуться на месяцы.

5. Задания не помещаются в график

За восьмичасовой рабочий день менеджер должен обработать десятки заявок, ответить на сообщения клиентов и подготовить отчеты. Кроме того, работодатель предупреждает о срочных поручениях, которые могут появиться в любой момент. При такой нагрузке часть дел предположительно придется завершать после работы.

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Спросите, сколько заявок обычно обрабатывает один работник и успевает ли он выполнить все задания до конца дня. Также уточните, как часто приходится задерживаться и оплачивают ли сверхурочную работу.

6. Зарплата не соответствует объему работы

Компания ищет копирайтера, который кроме написания текстов должен вести страницы бренда в соцсетях и координировать работу подрядчиков. В то же время зарплату предлагают такую ​​же, как в вакансиях, где нужно только готовить материалы.

Просмотрите похожие предложения и сравните зарплаты и список обязанностей. Уточните, готов ли работодатель платить больше за более широкий объем работы. Если повышение обещают впоследствии, выясните, когда именно и при каких условиях это произойдет. Договоренности лучше зафиксировать в письменном виде.

7. Работу нескольких работников передают одному

Рекрутер рассказывает, что ранее клиентские заявки обрабатывали три человека, а теперь компания ищет только одного менеджера. Количество обращений осталось неизменным, хотя команду сократили. Возможно, часть процессов автоматизировались, поэтому нагрузка также уменьшилась.

Спросите, почему сократили отдел и какие процессы удалось упростить. Если ничего существенно не изменилось, новому работнику, вероятно, придется самостоятельно выполнять задачи, которые раньше распределялись между несколькими людьми.