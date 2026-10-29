ПриватБанк ввел автоматический расчет налогов для ФЛП

ПриватБанк автоматизировал для физических лиц — предпринимателей расчет налогов, формирование и подачу деклараций. Система также напоминает о сроках бюджетных платежей и автоматически обновляет реквизиты счетов для уплаты налогов.

Об этом рассказал руководитель департамента микробизнеса ПриватБанка Антон Переяславец на круглом столе «Финансового клуба».

Управляйте своими расходами просто и эффективно с помощью дебетовой карты. Выбрать оптимальный вариант для себя всегда можно на Finance.ua

ПриватБанк автоматизировал налоговую отчетность для ФЛП

По словам Переяславца, автоматизация должна упростить ведение бизнеса, особенно для начинающих предпринимателей, которым приходится самостоятельно рассчитывать налоги и готовить отчетность.

«У нас есть интеграция с налоговой, которая позволяет клиенту фактически автоматически рассчитать свои налоги, заполнить декларацию и подать ее», — отметил Переяславец.

При этом предприниматель может самостоятельно скорректировать расчет, если, например, есть обороты в других банках, информации о которых нет в системе ПриватБанка.

Банк будет напоминать о сроках уплаты налогов

Отдельно банк автоматизировал контроль над бюджетными платежами. Система напоминает ФЛП о приближении сроков уплаты налогов, а благодаря интеграции с налоговой автоматически обновляет реквизиты счетов, на которые нужно перечислять денежные средства.

«У нас настроен календарь платежей, который позволяет клиентам своевременно реагировать на периоды, когда нужно осуществлять бюджетные платежи. Система сама об этом напоминает клиенту», — отметил Переяславец.

По его словам, банк также интегрирует Приват24 для бизнеса с бухгалтерскими системами. «И уже из бухгалтерских систем инициировать платежи без необходимости регистрироваться в самой системе», — добавил он.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что ПриватБанк запустил открытый банкинг в Приват24 и для ФЛП в вебверсии «Приват24 для бизнеса». Как подключить счет другого банка в Приват24: