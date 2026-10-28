Рада приняла изменения в управление Фондом гарантирования вкладов

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 15269 о внесении изменений в Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» о корпоративном управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Целью законопроекта является повышение уровня корпоративного управления в Фонде путем усовершенствования состава и деятельности органов управления Фонда, уточнения требований к их членам, усиления роли внутреннего аудита, усовершенствования отчетности и процедур отбора руководства Фонда.

Что предполагает законопроект

Документ предусматривает ряд изменений в системе управления Фондом гарантирования вкладов физических лиц, в частности: