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Рада приняла изменения в управление Фондом гарантирования вкладов

Казна и Политика
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Фонд гарантирования вкладов
Фонд гарантирования вкладов
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 15269 о внесении изменений в Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» о корпоративном управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.
Целью законопроекта является повышение уровня корпоративного управления в Фонде путем усовершенствования состава и деятельности органов управления Фонда, уточнения требований к их членам, усиления роли внутреннего аудита, усовершенствования отчетности и процедур отбора руководства Фонда.

Что предполагает законопроект

Документ предусматривает ряд изменений в системе управления Фондом гарантирования вкладов физических лиц, в частности:
  • уточнение положений о подотчетности и отчетности Фонда;
  • обновление состава административного совета Фонда и порядка его формирования;
  • ужесточение требований к членам административного совета;
  • уточнение порядка работы административного совета и расширение его полномочий;
  • законодательное закрепление аудиторского комитета административного совета Фонда;
  • уточнение требований к членам исполнительной дирекции и полномочиям этого органа;
  • усовершенствование процедуры отбора директора-распорядителя Фонда;
  • уточнение требований к директору-распорядителю и механизму обеспечения непрерывности управления;
  • уточнение полномочий директора-распорядителя о назначении и увольнении заместителей, а также включение работника Фонда в состав исполнительной дирекции;
  • обновление законодательного регулирования внутреннего аудита в Фонде;
  • усиление открытости информации о процедурах вывода банков с рынка.
По материалам:
Finance.ua
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