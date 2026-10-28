Рада приняла изменения в управление Фондом гарантирования вкладов
Что предполагает законопроект
- уточнение положений о подотчетности и отчетности Фонда;
- обновление состава административного совета Фонда и порядка его формирования;
- ужесточение требований к членам административного совета;
- уточнение порядка работы административного совета и расширение его полномочий;
- законодательное закрепление аудиторского комитета административного совета Фонда;
- уточнение требований к членам исполнительной дирекции и полномочиям этого органа;
- усовершенствование процедуры отбора директора-распорядителя Фонда;
- уточнение требований к директору-распорядителю и механизму обеспечения непрерывности управления;
- уточнение полномочий директора-распорядителя о назначении и увольнении заместителей, а также включение работника Фонда в состав исполнительной дирекции;
- обновление законодательного регулирования внутреннего аудита в Фонде;
- усиление открытости информации о процедурах вывода банков с рынка.
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