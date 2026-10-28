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ЕС призывает Великобританию, Канаду и Японию увеличить помощь Украине

Казна и Политика
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ЕС ищет дополнительные источники финансирования
ЕС ищет дополнительные источники финансирования
Европейский Союз призывает партнеров по G7 увеличить финансовую и военную помощь Украине на фоне ожидаемого сокращения поддержки со стороны стран, не входящих в ЕС. По оценке Европейской комиссии, сейчас они пообещали предоставить Киеву только €4 млрд в 2027 году против €19 млрд, запланированных на 2026 год.
Об этом пишет Dilo со ссылкой на Financial Times.

Сколько денег Украина может получить от партнеров

Члены G7 (США, Великобритания, Канада и Япония) по нынешним планам совокупно предоставят лишь €1 млрд.
Киев заявляет, что в следующем году столкнется с дефицитом финансирования в 70 млрд евро. Эту цифру подтвердила Европейская комиссия.
ЕС начал экстренное планирование, чтобы найти дополнительные источники средств для поддержки финансовой стабильности Украины в следующем году, если партнеры по НАТО и G7 не увеличат свою помощь.

ЕС ищет дополнительные источники финансирования

Представители Еврокомиссии работают над разными вариантами, в том числе совместным выпуском долговых обязательств, которые должны обсудить на саммите в конце ноября. На октябрьском саммите лидеры также призвали «международных партнеров как можно быстрее увеличить свою поддержку» и с тех пор, по словам дипломатов, ведут двусторонний диалог с Великобританией, Канадой и другими странами.
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Правительства Великобритании и Канады готовятся объявить свои бюджеты на 2027 год, и Брюссель будет следить за тем, будут ли они содержать новые обязательства по помощи Украине. Министерство иностранных дел Японии заявило, что страна «рассматривает варианты удовлетворения финансовых потребностей Украины».
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Брюссель не готов компенсировать дефицит, который возникнет из-за недостаточной помощи других союзников, и оказывает дипломатическое давление на Оттаву, Токио и Лондон, добиваясь увеличения их поддержки.
Представитель Еврокомиссии заявил, что на ЕС и его государства-члены приходится 80% обещанной Украине поддержки на 2027 год, подчеркнув, что «Европа не может самостоятельно обеспечить финансовые потребности Украины, поэтому международные партнеры также должны активизироваться, в том числе союзники по НАТО».

Зеленский призвал ЕС найти средства для поддержки Украины

Во время саммита в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война обойдется стране в 155 млрд евро в следующем году. Он призвал президентов и премьер-министров государств Евросоюза изыскать необходимые средства для дальнейшей поддержки Украины.
В то же время ЕС уже пообещал Украине ссуду на 90 млрд евро. Она должна помочь покрыть неотложные финансовые потребности страны в 2026—2027 годах. Европейская комиссия выделяет эти средства равномерно.
По материалам:
Діло
Финансовая помощьБюджетЕС
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