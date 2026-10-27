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Главные приоритеты бюджета на 2027 год — Минфин

Казна и Политика
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Главные приоритеты бюджета на 2027 год — Минфин
Главные приоритеты бюджета на 2027 год — Минфин
ВР приняла в качестве основы предложения и выводы к проекту государственного бюджета на 2027 год.
За соответствующее решение проголосовали 232 народных депутата. Голосование за принятие государственной сметы в первом чтении ожидается 28 октября. Финальное голосование за принятие документа в целом планируется в конце ноября.
Правительство закладывает в государственный бюджет на 2027 год продолжение войны, поэтому приоритетными расходами будут оставаться безопасность и оборона.
Об этом, выступая в зале парламента, заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет УНИАН.
«Правительство вовремя предоставило проект бюджета на 2027 год, разработанный в условиях полномасштабного военного вторжения, предусматривающего продление войны на 2027 год. Соответственно, расходы приоритетные у нас определены — сектор безопасности обороны», —
сказал Марченко.

При подготовке документа народные депутаты подали более пяти тысяч поправок. Их рассмотрение в бюджетном комитете длилось более девяти часов.
Министр отметил, что правительство внимательно рассмотрело предложения парламентариев, однако увеличение расходов будет зависеть от наличия финансовых ресурсов.
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«Бюджет должен быть сбалансирован. Это не о каких-либо определенных приоритетах, это должен быть баланс интересов всех в стране. Основной приоритет — сектор безопасности и обороны, а дальше будем определяться при наличии ресурса», — отметил он.
Марченко отметил, что одним из ключевых источников финансирования бюджета есть помощь международных партнеров.
«При всем желании жить лучше, надо понимать, за чей счет мы будем жить лучше. Либо за счет собственных налогоплательщиков, что достаточно сейчас ограничено из-за постоянных обстрелов, либо за счет партнеров, которые нам действительно хотят помочь в 2027 году», — сказал Марченко.

Расходы

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа сообщила, что для учета всех поданных поправок потребовалось бы дополнительно 13,5 трлн грн. По ее словам, эта цифра равна почти двум годовым бюджетам страны.
Она также отметила, что многие предложения не отвечают регламентным требованиям, поскольку не имеют реалистических источников финансирования или надлежащих расчетов.
«В результате заседания рабочей группы и бюджетного комитета мы предложили учесть 90 предложений во всех областях нашей жизни, начиная от обороны, социальной политики, здравоохранения, заканчивая местными бюджетами», — сказала она.
В частности, правительству поручили ко второму чтению бюджета проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих, а также увеличение государственных гарантий для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Депутаты предлагают удвоить объем этих гарантий до 60 млрд. грн.
Кроме того, правительство должно разработать возможность увеличения расходов на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины.
В сфере здравоохранения комитет поручил предусмотреть дополнительное финансирование на закупку лекарств для пациентов с редкими заболеваниями, в частности ахондроплазией, автоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями. Эти средства должны дополнить 21 млрд. грн. на закупку лекарств, уже заложенные в проекте государственного бюджета.
По материалам:
Finance.ua
Бюджет
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