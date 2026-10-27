Дефицит профессиональных кадров в строительстве — до 70%

Дефицит рабочей силы в сфере строительства в Украине сегодня составляет 60−70%, стоит рассмотреть изменение квоты бронирования.

Об этом сообщил основатель девелоперской компании KAN Development Игорь Никонов на 12-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в Киеве в понедельник, пишет Interfax.

«Не хватает всех, специалистов любой строительной специальности и дефицит составляет 60−70% от показателя, который должен быть», — рассказал он.

По словам бизнесмена, следует рассмотреть повышение возможностей бронирования строителей.

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«Безусловно, строительная сфера — стратегическая, и у нас резервирование на уровне 50%. Но я считаю, что этих людей нужно сохранять и повысить этот процент», — подчеркнул он.

Никонов отметил, что его компании удалось избежать существенного кадрового дефицита благодаря принятому после ководных карантинов решению принимать работников непосредственно в штат вместо привлечения временных бригад.

«Речь о таких специальностях как слесари, каменщики, штукатуры, бетонщики и другие. Мы создали свой штат людей, работающих у генподрядчика. Остальные компании пользовались услугами приезжих бригад», — пояснил девелопер.