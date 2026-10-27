Кабмин обнародовал новые правила бронирования работников

На сайте Кабинета Министров Украины обнародовали постановление № 1328, которое изменяет порядок бронирования военнообязанных работников. Правительство увеличило предел бронирования для работников топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) до 95%. В первом проекте постановления было предложено установить его на уровне 85%.

Просмотр критичности предприятий

В течение 10 дней после вступления постановления в силу центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии, по которым предприятия признают критически важными.

Если критерий, на основании которого предприятие получило соответствующий статус, исключат, решение об определении его критически важным может быть отменено.

В то же время предприятия, отвечающие критериям, которые останутся в силе, сохранят свой статус до истечения установленного срока.

Новые лимиты бронирования

Для критично важных предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов установили предельный уровень бронирования до 95% военнообязанных работников.

При этом работники, которые непосредственно привлечены к производству, выполнению оборонных заказов, ремонтных и аварийно-восстановительных работ, должны бронировать в полном объеме. В пределах установленного лимита руководители предприятий будут самостоятельно определять перечень работников для бронирования.

Увеличение предельного объема более 95% будет возможно по отдельному решению Министерства обороны или Министерства энергетики с учетом рекомендаций Координационного центра.

Создание Координационного центра

Созданный Координационный центр при Кабмине будет рассматривать вопросы определения критичности предприятий, возможной отмены такого статуса и увеличения лимитов бронирования свыше 50%.

Центр будет давать рекомендации, однако окончательные решения будут оставаться уполномоченными государственными органами.

Бронирование через «Дію»

После согласования увеличенного лимита предприятия получат 10 рабочих дней для оформления бронирования работников через портал «Дія».

Если в течение этого срока бронирование не будет оформлено, решение о повышении лимита утратит силу.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале подробно рассказал об изменениях.

Как меняли правила бронирования

По словам Железняка, 12 октября он вместе с командой обнародовал первый проект перемен. Документ предусматривал сокращение лимита бронирования для ОПК и энергетики до 85%, а для предприятий теплоснабжения и водоснабжения до 60%. Также предлагали изменить правила учета уже имеющих отсрочку работников при расчете квоты на бронирование.

16 октября в Верховной Раде зарегистрировали постановление № 16160 об отмене предварительных изменений. Документ поддержали подписями 63 народных депутата из разных фракций. В тот же день правительство сняло вопрос с повестки дня заседания, а 23 октября приняло доработанный вариант.

Среди изменений, которые удалось внести в финальную редакцию, Железняк назвал:

ОПК и энергетика — предел бронирования увеличили с 85% до 95%. Для работников, непосредственно занятых на производстве, предусмотрено обязательное бронирование;

теплоснабжение и водоканалы — лимит повысили с 60% до 75%;

расчет квоты — в базу для определения 50-процентного лимита вновь включают работников с действующей отсрочкой. К примеру, предприятие со 100 работниками может сохранить 50 забронированных работников вместо 35;

сроки рассмотрения — для Координационного центра установили предельный срок рассмотрения обращений до одного месяца, а для неотложных случаев до семи дней;

действующие решения — статусы и лимиты бронирования остаются действительными до истечения срока их действия;

налоговый долг — задолженность, возникшая из-за задержки бюджетных выплат, не считается основанием для потери статуса.

Какие проблемы остаются

Несмотря на изменения, Железняк обратил внимание на несколько положений, которые, по его мнению, могут создать дополнительные трудности для бизнеса.

Ограниченный список отраслей

Статус критически важного предприятия смогут получать организации из определенных 13 отраслей. Образование, наука, сфера услуг и медиа не входят в этот список и потребуют отдельного согласования через Координационный центр.

Для донорских проектов также предусмотрено ограничение: количество забронированных работников не может превышать установленную квоту, а для отдельных проектов действует лимит в 7 человек.

Просмотр действующих статусов

Министерства и областные военные администрации должны пересмотреть отраслевые критерии в течение 10 дней. Если критерий, на основании которого предприятие получило статус критически важного, отменят, предприятие может лишиться этого статуса.

Кроме того, рекомендация Координационного центра может стать основанием для рассмотрения вопроса об отмене статуса, в частности, после обращения правоохранительных органов. Исчерпывающий список оснований для такого решения не установлен.

Роль Координационного центра и ТЦК

В состав Координационного центра входят представители 18 органов и структур, включая СБУ, Службу внешней разведки, Главное управление разведки, Офис президента, Национальную полицию и Генеральный штаб. Представителей бизнеса в его составе нет.

Центр может отказать в увеличении квоты, если руководитель предприятия дважды в течение 12 месяцев привлекался к ответственности за нарушение правил военного учета.