Как могут изменить мобилизационный возраст

В Украине не планируют снижать мобилизационный возраст ниже 25 лет или вводить обязательную мобилизацию женщин, а соответствующие законодательные инициативы отсутствуют.

При этом в будущем могут рассмотреть возможность снижения верхнего возрастного предела мобилизации с 60 до 55 или даже 50 лет.

Об этом народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил в интервью Новости.LIVE

Изменение мобилизационного возраста в Украине

По словам Вениславского, в Верховной Раде не зарегистрированы законопроекты о снижении мобилизационного возраста. Также руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины не рассматривает мобилизацию женщин.

«Никаких инициатив и никаких идей даже по этому вопросу у руководства Министерства обороны, у руководства Вооруженных сил нет», — подчеркнул депутат.

Вениславский добавил, что даже в случае появления соответствующих законопроектов их принятие парламентом в нынешних условиях практически невозможно.

Снизить верхний предел мобилизации

Вениславский предположил, что в перспективе верхний предел мобилизационного возраста может снизиться до 55 или 50 лет.

По словам нардепа, военнослужащие старшего возраста из-за физических особенностей не всегда способны выполнять задачи на передовой, но пока изменений нет.

«На данный момент никаких изменений нет», — подчеркнул нардеп.