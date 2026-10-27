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Как могут изменить мобилизационный возраст

Казна и Политика
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Как могут изменить мобилизационный возраст
Как могут изменить мобилизационный возраст
В Украине не планируют снижать мобилизационный возраст ниже 25 лет или вводить обязательную мобилизацию женщин, а соответствующие законодательные инициативы отсутствуют.
При этом в будущем могут рассмотреть возможность снижения верхнего возрастного предела мобилизации с 60 до 55 или даже 50 лет.
Об этом народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил в интервью Новости.LIVE.
Изменение мобилизационного возраста в Украине
По словам Вениславского, в Верховной Раде не зарегистрированы законопроекты о снижении мобилизационного возраста. Также руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины не рассматривает мобилизацию женщин.
«Никаких инициатив и никаких идей даже по этому вопросу у руководства Министерства обороны, у руководства Вооруженных сил нет», — подчеркнул депутат.
Вениславский добавил, что даже в случае появления соответствующих законопроектов их принятие парламентом в нынешних условиях практически невозможно.

Снизить верхний предел мобилизации

Вениславский предположил, что в перспективе верхний предел мобилизационного возраста может снизиться до 55 или 50 лет.
По словам нардепа, военнослужащие старшего возраста из-за физических особенностей не всегда способны выполнять задачи на передовой, но пока изменений нет.
«На данный момент никаких изменений нет», — подчеркнул нардеп.
Общие возрастные пределы мобилизации военнообязанных мужчин остаются неизменными — от 25 до 60 лет. Призову подлежат не имеющие законных оснований для отсрочки или освобождения от мобилизации.
По материалам:
Finance.ua
Мобилизация
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