Украина ввела санкции против субъектов, помогающих производить российскую баллистику (список)
В санкционном пакете такие предприятия и их руководители:
- «Институт пластмасс имени Г. С. Петрова» — единственный в России производитель ряда компонентов для композиционных материалов, поставляемых на заводы оборонного, аэрокосмического, авиационного и судостроительного комплексов;
- «Корпорация космических систем специального назначения „Комета“» — головное предприятие научно-производственной группы, производящее зенитные ракетные комплексы, радиолокационные средства, комплексы бортового оборудования;
- «ВитаРеактив» — предприятие, специализирующееся на химическом сырье и вовлеченное в производство баллистического ракетного вооружения;
- «Промэнерго» — разрабатывает оптические, лазерные и оптико-электронные приборы, информационно-прицельные системы, проводит испытания бортовой аппаратуры;
- «Кировский биохимический завод» — привлечен к производству и модернизации вооружения и военной техники;
- Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева" - осуществляет научные исследования, производство измерительного оборудования, разработку программного обеспечения для вооружения и военной техники.
- «Гагаринг» — специализируется на реализации аппаратных средств связи и управления для FPV-дронов;
- «Вирджин-ЭК» — снабжает российскими оккупантами иностранные электронные компоненты;
- Станостроительное объединение «Прессмаш» — специализируется на оптовой торговле металлообрабатывающими станками, поставляемыми заводами, вовлеченными в производство ракет Х-101, Х-59 и БПЛА «Орион».
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