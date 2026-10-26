Украина ввела санкции против субъектов, помогающих производить российскую баллистику (список)

Президент Украины подписал указы о применении санкций в отношении российских субъектов и лиц, помогающих производить российскую баллистику.

Об этом идет речь в сообщении на сайте главы государства.

Под санкции также попали лица компании, поставляющие российскому ОПК оборудование и компоненты для военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения и дронов.

В первый санкционный список вошли 51 физическое и 44 юридических лица, причастных к изготовлению баллистических ракет, которыми россия атакует критическую и гражданскую инфраструктуру, обстреливает украинские города и общины, убивая людей.

Речь идет о ключевых предприятиях, производящих и поставляющих сырье, оборудование и инструменты для создания дальнобойных средств поражения, таких как «Искандер», «Калибр», Х-101, «Кинжал».

В санкционном пакете такие предприятия и их руководители:

«Институт пластмасс имени Г. С. Петрова» — единственный в России производитель ряда компонентов для композиционных материалов, поставляемых на заводы оборонного, аэрокосмического, авиационного и судостроительного комплексов;

«Корпорация космических систем специального назначения „Комета“» — головное предприятие научно-производственной группы, производящее зенитные ракетные комплексы, радиолокационные средства, комплексы бортового оборудования;

«ВитаРеактив» — предприятие, специализирующееся на химическом сырье и вовлеченное в производство баллистического ракетного вооружения;

«Промэнерго» — разрабатывает оптические, лазерные и оптико-электронные приборы, информационно-прицельные системы, проводит испытания бортовой аппаратуры;

«Кировский биохимический завод» — привлечен к производству и модернизации вооружения и военной техники;

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева" - осуществляет научные исследования, производство измерительного оборудования, разработку программного обеспечения для вооружения и военной техники.

Также санкции применены против 32 граждан россии и 35 российских компаний. Среди них — предприятия, включенные в цепи производства и поставки высокоточного промышленного оборудования, инструментов и компонентов, а также электроники и сырья для обслуживающих российский ВПК субъектов:

«Гагаринг» — специализируется на реализации аппаратных средств связи и управления для FPV-дронов;

«Вирджин-ЭК» — снабжает российскими оккупантами иностранные электронные компоненты;

Станостроительное объединение «Прессмаш» — специализируется на оптовой торговле металлообрабатывающими станками, поставляемыми заводами, вовлеченными в производство ракет Х-101, Х-59 и БПЛА «Орион».

Санкции применены и против предприятий российской промышленной группы «РУСАЛ», которые имеют важное значение для страны-агрессорки и вовлечены в изготовление военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения, дронов и других военных изделий.