В Украине обсуждается сбор на некритический импорт вместо повышения НДС

В Украине рассматривается возможность введения сбора на некритический импорт, в частности мобильные телефоны, одежду и премиальные товары. Вырученные средства предлагают направить в страховой фонд, который должен помочь компенсировать бизнесу военные риски.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал народный депутат Украины, координатор политики «Сделано в Украине» в Верховной Раде Дмитрий Кисилевский.

Зачем Украине сбор на некритический импорт

По словам депутата, импортный сбор мог бы стать альтернативным источником финансирования страхового фонда для защиты бизнеса и промышленности от военных рисков.

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Кисилевский пояснил, что Украина импортирует как критически важные товары, в том числе оружие и топливо, так и некритическую продукцию, в том числе мобильные телефоны, одежду и премиальные товары. В то же время у страны есть значительный торговый дисбаланс: объемы импорта существенно превышают экспорт.

По мнению нардепа, сбор на некритический импорт мог бы обеспечить дополнительные поступления в фонд, из которого будут финансироваться страхование военных рисков бизнеса.

Почему действующих программ страхования недостаточно

Он напомнил, что правительство выступило с инициативой создания страхового фонда, позволяющего масштабировать страхование бизнеса и промышленности от военных рисков. Кисилевский отметил, что в настоящее время в Украине действуют две программы поддержки страхования бизнеса, однако их возможностей недостаточно для покрытия масштабов разрушений.

«Сейчас фактически у нас действует только две программы страхования военных рисков: одна — это для прифронтовых областей, город Киев и Киевская область, где покрытие убытков в пределах 30 миллионов гривен. Вторая часть — это компенсация стоимости страховки в пределах 5 миллионов гривен», — рассказал Кисилевский.

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Он отметил, что масштабы разрушений значительно превышают возможности этих программ, поэтому необходимо расширить страховое покрытие. Для этого правительство предлагает создать фонд, который позволил бы привлекать дополнительное финансирование международных партнеров.

«Условно говоря, одна гривна от государства и 2−3 гривны от партнеров, для того чтобы этот фонд был действительно большим и решал проблему страхования», — говорит депутат.

Почему обсуждают альтернативу повышению НДС

Один из главных вопросов — где взять средства для наполнения будущего фонда. Правительство предложило повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на один процентный пункт, однако эта инициатива не получила однозначной поддержки.

«Такие вещи правильно было бы сначала обсуждать с парламентом, который возьмет на себя политическую ответственность за это решение, а затем выходить уже в публичное обсуждение», — отметил Кисилевский.

По его словам, сейчас часть бизнеса поддерживает повышение НДС, в то время как другая выступает против.

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В качестве альтернативного решения и обговаривается налог на некритический импорт. При этом конкретный размер сбора и перечень товаров, на которые он будет распространяться, пока не определен. По словам Кисилевского, сначала нужно выяснить, какой объем финансирования готовы предоставить международные партнеры и какую сумму должно обеспечить государство.

«Тогда можно будет рассчитать потребность в деньгах, и какой процент должен быть этот импортный сбор, и соответственно, какие товары можно было бы этим импортным сбором обложить», — отметил нардеп.