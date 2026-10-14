ЕБРР увеличит фонд страхования военных рисков в Украине до €150 млн

Вместе с увеличением фонда расширяется и перечень рисков, которые покрывает страхование

Европейский банк реконструкции и развития совместно с международной компанией Aon увеличит объем Гарантийного фонда восстановления и реконструкции Украины (URGF) для страхования военных рисков с €110 млн до €150 млн. Это позволит большему числу украинских компаний получить страховое покрытие в условиях войны.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ЕБРР.

Отмечается, что объем гарантий в €110 млн уже полностью используется украинскими страховыми компаниями и их клиентами. Поэтому банк расширяет программу, чтобы удовлетворить спрос на страхование военных рисков.

Что будет покрывать страхование военных рисков

Вместе с увеличением фонда расширяется и перечень рисков, покрываемых страхованием. Теперь оно будет распространяться также на транспортировку и хранение активов, связанных с газом, а также на товары, временно хранящиеся на складах.

Кроме того, покрытие будет охватывать внутренние грузы, повреждения транспортных средств и железнодорожного подвижного состава. Эти риски уже предусмотрены действующей программой.

Какие страховые компании присоединятся к программе

Дополнительные мощности подкреплены донорским покрытием Европейского Союза в рамках его Инвестиционной программы для Украины. Это позволит страховым компаниям INGO, Colonnade и UNIQA, а также двум новым украинским страховым компаниям — USG (принадлежит Vienna Insurance Group) и Universalna (принадлежит Fairfax Financial Group, Канада) предлагать большее покрытие военных рисков.

Через URGF, которым управляет Aon, ЕБРР гарантирует глобальному перестраховщику MS Amlin покрытие ущерба от рисков, связанных с войной, перекрываемых украинскими страховщиками-участниками.

Перестраховое покрытие превышает €500 млн

Первоначальная гарантия ЕБРР на €110 млн обеспечена донорской поддержкой Франции, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и Фонда технического сотрудничества TaiwanBusiness-ЕБРР.

По данным банка, эта гарантия обеспечивает перестраховое покрытие на сумму более 500 млн евро для товаров и транспортных средств по почти 10 тыс. страховыми полисами.

Премии, полученные по этим полисам, превышают сумму страховых выплат. В то же время, перестраховщик MS Amlin до сих пор не обращался в ЕБРР за гарантией для покрытия убытков.