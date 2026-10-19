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Повышения НДС или других налогов для финансирования военного страхования бизнеса не будет — Гетманцев

Казна и Политика
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Бизнес выступил против повышения НДС до 21%
Бизнес выступил против повышения НДС до 21%
В Украине не планируют повышать налог на добавленную стоимость (НДС) или другие налоги для финансирования страхования бизнеса от военных рисков.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по итогам онлайн-встречи премьер-министра Сергея Корецкого, министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко и представителей бизнеса, передает «Интерфакс-Украина».
«Никаких шансов по повышению НДС или каких-либо других налогов нет. Министр Кравченко разработал неплохой механизм страхования военно-политических рисков. Вопрос в ресурсе для его реализации, которого пока, к сожалению, нет. Но это не значит, что мы должны отказываться от поиска решений для поддержки бизнеса», — отметил нардеп в публикации в Facebook.
Он также поддержал позицию бизнес-сообщества в поиске резервов экономии в сфере оборонных закупок и критически оценил текущие темпы кредитования реального сектора со стороны Национального банка.

Правительство ищет источники финансирования страхования бизнеса

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Рассказывая о встрече в телеграм-канале, премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что правительство ищет альтернативные решения для помощи предпринимателям в условиях усиленных атак врага на логистику и производства.
«Рассматриваем разные варианты, как государство может помочь предпринимателям в условиях крайне ограниченных финансовых ресурсов. Услышал позицию и аргументы бизнеса. Вместе с министром экономики Александром Кравченко рассказали о правительственных инициативах», — отметил глава правительства.

Бизнес выступил против повышения НДС до 21%

В то же время против финансирования страхования рисков из-за возможного увеличения НДС с 20% до 21% выступили предприниматели. В частности, президент компании UBC Group и вице-президент Союза украинских предпринимателей (СУП) Игорь Гуменный подчеркнул, что бизнес поддерживает введение военного страхования, но категорически против финансирования этого фонда за счет дополнительной налоговой нагрузки на потребителей и легальный бизнес.
«Мы — за страхование. Но категорически против повышения НДС для его финансирования. Страхование должно оплачиваться в соответствии с риском, а не объемом потребления. А при чем здесь НДС на продукты питания, одежду или бытовые товары? За страхование бизнеса заплатят все украинцы. Почему пенсионер, учитель или военный, покупая товары, должен финансировать страхование активов частных компаний?» — подчеркивает Гуменный.
Он также предложил альтернативную модель страхования имущества по принципу каско с добровольными взносами в зависимости от степени риска имущества, где государство и международные доноры помогают покрывать исключительно катастрофические убытки.

Какой механизм страхования рассматривало правительство

В сентябре правительство рассматривало возможность создания государственного специального фонда для компенсации потерь бизнеса от обстрелов. Объем фонда планировали установить на уровне около $1 млрд. Одним из источников финансирования должно стать повышение ставки НДС на 1 процентный пункт с 20% до 21%. Ожидалось, что международные партнеры дополнительно предоставят $1−2 млрд.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка писал, что правительство отказалось от идеи повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на 1%. В то же время, создание фонда помощи и страхования бизнеса пока также не планируют. По его словам, среди других решений, касающихся бизнеса, блокирование возмещения НДС на 18 млрд грн и пересмотр правил бронирования работников. Депутат считает, что для поддержки предпринимателей необходимо предусмотреть финансирование в государственном бюджете и сократить ненужные расходы вместо повышения налогов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
НДСНалогиБизнесГетманцев
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