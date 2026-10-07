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Украинцы стали чаще искать работу на заводах и строительстве: какие вакансии в топе

Личные финансы
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Украинцы стали чаще искать работу на заводах и строительстве: какие вакансии в топе
Украинцы стали чаще искать работу на заводах и строительстве: какие вакансии в топе
Украинцы стали более активно откликаться на вакансии в сфере производства, логистики и строительства. За год количество откликов на отдельные рабочие профессии выросло в несколько раз.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.

На какие вакансии украинцы откликаются чаще всего

Существенный рост количества откликов был зафиксирован на вакансию комплектующего в категории производства и рабочих специальностей — в 5 раз по сравнению с августом прошлого года. Медианная зарплата составляет 31,5 тыс. грн.
В 3 раза активность кандидатов выросла сразу на три вакансии: копирайтера, администратора (в сфере розничной торговли) и системного администратора (в сфере IT и компьютеров). Впрочем, уровень медианной зарплаты здесь разный: 20,3 тыс. грн для копирайтера, 25,7 тыс. грн для администратора и 32,5 тыс. грн для системного администратора.
Если анализировать категорию производства и рабочих специальностей, здесь можно отметить еще несколько вакансий, где за год искатели стали откликаться чаще. В частности:
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  • механик, +97% в количестве откликов, медианная зарплата — 37,5 тыс. грн;
  • сборщик, +66%, медианная зарплата — 30 тыс. грн;
  • подсобник, +36%, медианная зарплата — 30 тыс. грн;
  • машинист экскаватора, +32%, медианная зарплата — 50 тыс. грн;
  • оператор ЧПУ, +27%, медианная зарплата — 35 тыс. грн.
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В категории строительства и облицовочных работ количество откликов возросло на должности разнорабочего (+35%), монтажника (+31%), строителя (+22%). Медианная заработная плата для этих трех специалистов разная. Так, разнорабочим в августе 2026 года предлагали медиане 30 тыс. грн, монтажникам — 47,5 тыс. грн, строителям — 55 тыс. грн.
Среди профессий, где фиксировали рост спроса со стороны кандидатов, риэлтор (+65%), грузчик в категории логистики и доставки (+42%), менеджер по продажам в категории розничной торговли (+38%), репетитор (+29%), товаровед (+28%).
В категории медицины и фармацевтики количество откликов соискателей увеличилось на должности фармацевта (+21%) и стоматолога (+19%).

Что влияет на выбор работы

Рост количества откликов на вакансии рабочих профессий свидетельствует, что кандидаты все более активно обращают внимание на эту отрасль. Здесь кадровый дефицит только усугубляется, поэтому для привлечения новых работников работодатели повышают заработную плату.
Впрочем, следует учитывать, что здесь уровень конкуренции (количество откликов на одно объявление) ниже, чем в сферах, где компании предлагают более гибкие условия и возможность работать удаленно. Для работодателей это может быть сигналом, что уровень зарплат является ключевым, но не единственным фактором при поиске места работы. Значение имеют условия труда, возможность карьерного роста, формат трудоустройства, наличие места для проживания (для вакансий, предусматривающих временную смену местожительства) и т. д.
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Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на DOU писал, что вакансий в IT становится меньше, а конкуренция за них растет: в сентябре на одну позицию в среднем приходилось 38 откликов кандидатов. Сложнее всего сейчас найти работу Front-end-разработчикам, Node. js-специалистам и QA. Больше всего в третьем квартале сократилось количество вакансий по маркетингу. Это, вероятно, связано с ограничением найма из-за иска FTC в экосистеме Genesis и сокращениями в отдельных компаниях. В частности, Genesis, Obrio, SKELAR, Universe и Headway снизили количество открытых позиций для маркетологов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаВакансииЗарплата
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