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Где найти работу без опыта: подборка вакансий

Личные финансы
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Кандидат ищет вакансии без опыта
Кандидат ищет вакансии без опыта
Первую работу можно найти даже без опыта, главное — знать, где искать. Делимся подборкой от robota.ua, где собрали вакансии и стажировки для студентов, выпускников и начинающих карьеру.
В подборке есть предложения по финансам, маркетингу, рекрутингу, SEO, юриспруденции, гостиничной сфере и авиации.

Стажер (контрольно-диагностическое оборудование) — «Химлаборреактив»

📍 Бровары
Дополнительно: бронирование, комплексные обеды и развозка, психологическая поддержка, массажный кабинет и детская комната
HLR ищет стажера для работы с техническим и контрольно-диагностическим оборудованием. Опыт не обязателен — компания рассматривает выпускников вузов и студентов с техническим образованием.
Нужно переводить, корректировать и заниматься подготовкой инструкций по эксплуатации продукции, создавать презентации, помогать с подготовкой оборудования к выставкам, работать с внутренней базой продукции и выполнять текущие задания продакт-специалистов.
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Бортпроводник (без опыта работы/стажер) — «Украинские вертолеты»

📍 Киев
Дополнительно: медицинская страховка, усовершенствование авиационного английского.
На должность рассматривают кандидатов без опыта работы или с минимальным стажем компания готова обучать с нуля.
Среди требований: свободный английский (IELTS от 5.5 или ICAO от 4), соответствие медицинским стандартам гражданской авиации для получения медицинского свидетельства и готовность к длительным загранкомандировкам, преимущественно в страны Африки.
Предлагают официальное трудоустройство по 5-летнему контракту.

Контролер качества пищевой продукции (стажер) — «Рошен»

📍 Борисполь
Дополнительно: зарплата 29 000 грн, бесплатные обеды, медицинская страховка и корпоративная развозка.
Кандидатам необходимо высшее образование по направлениям «Биология», «Химия» или «Пищевые технологии», базовые знания химии/биологии и готовность обучаться.
Стажер будет отвечать за контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, отбор проб и передачу их в лабораторию, работу с документацией, участвовать в калибровке оборудования и поддержании порядка в лаборатории.
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Стажер в финансовый отдел — Red Bull Ukraine

📍 Киев
Вакансия для студентов и недавних выпускников с хорошим английским, аналитическим мышлением и навыками работы в Microsoft Office.
Предусматривается работа со счетами, договорами и другой документацией, поддержка финансового отдела, участие в ежемесячном закрытии финансового периода и коммуникация с коллегами из разных подразделений по бухгалтерским вопросам.

Стажер в практику White-Collar Crime — Arzinger

📍 Киев
Юридическая компания ищет студентов последних курсов и выпускников юридических факультетов со знанием английского на уровне Upper-Intermediate.
Среди анонсированных задач: анализ законодательства и судебной практики, подготовка юридических документов, презентаций и аналитических материалов, работа с реальными кейсами. Требуется готовность работать от 30 часов в неделю.

Дизайнер графического контента (стажер) — Киевстар ТВ / 1+1 media

📍 Киев/гибридный формат работы
Дополнительно: забота о ментальном и физическом здоровье работников, медицинская страховка, электронный университет и возможности для обучения, обеспечение техникой и мобильной связью, безбарьерная рабочая среда для ветеранов и ветеранок и поддержка их возвращения к гражданской работе
Шанс попасть в компанию у кандидатов с профильным образованием или курсами, портфолио и навыками работы в Adobe Photoshop, Illustrator и базово After Effects.
Нужно создавать баннеры, постеры, тикеры и другие графические материалы, осуществлять поиск материалов и участвовать в создании и внедрении креативных идей.
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Стажер департамента маркетинга — Lactalis Ukraine

📍 Киев
Вакансия для студентов и выпускников по направлениям «Маркетинг», «Экономика» или «Международная экономика» со знанием английского на уровне Upper-Intermediate и навыками работы в Excel и PowerPoint.
Чем будет заниматься стажер: организацией дегустаций новых продуктов, подготовкой презентаций по запросу, ведением документации и базы кодов, будет участвовать в проектах создания и корректировки технических текстов на дизайнах этикеток.
Предлагают проектную работу на 6 месяцев с возможностью продления, гибкий график — 20 часов в неделю и компенсационный пакет.

Администратор отеля (стажер) — Optima Hotels & Resorts

📍 Киев
Стажировка будет длиться 3 месяца и предусматривает обучение на онлайн-платформе с топ-менеджерами сети и практику в отелях и ресторанах.
Среди преимуществ: доступ к внутренним стандартам и системам, возможность получить работу в сети, свидетельство квалифицированного рабочего и перспективы профессионального и карьерного развития.

Intern/Junior SEO Specialist — Netpeak

📍 Удаленно или в офисе в Киеве, Одессе, Харькове и Черкассах/гибкий график
Вакансия подойдет кандидатам с практическим опытом или после SEO-курсов, которые понимают принципы поискового продвижения и могут работать с Google Search Console, Ahrefs, Serpstat, Netpeak Spider или аналогами.
Предлагают ставку + ежемесячный бонус, оплачиваемый отпуск — 18 рабочих дней, 8 оплачиваемых больничных в год без справок и 11 государственных выходных, компенсацию 50% профессионального обучения и дополнительные оплачиваемые day off при определенных жизненных обстоятельствах. Также действует политика Sabbatical — длительный отпуск на 1−3 месяца.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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