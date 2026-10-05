4 вопроса, которые стоит задать на собеседовании, чтобы не ошибиться с работой

Во время собеседования работодатель пытается понять, подходит ли ему кандидат. Но собеседование — возможность не только получить работу, но и проверить самого работодателя. Государственная служба занятости советует задать несколько вопросов, которые помогут еще до трудоустройства понять, как организована на самом деле работа в компании.

Речь идет не только о зарплате, графике или должностных обязанностях.

Как в компании оценивают работу работников

Первое, о чем стоит спросить, по каким критериям работодатель определяет успешность работы в должности.

От этого могут зависеть премии, возможность повышения, требования по присутствию на рабочем месте и взаимоотношения внутри команды. Поэтому важно понимать, имеет ли компания конкретные показатели эффективности, как оценивает производительность работников и использует ли систему мотивации.

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По словам экспертов, если компания вообще не оценивает производительность работников, это может оказаться плохим сигналом.

Также работодатель может использовать инструменты оценки, о которых кандидат раньше не слышал. К примеру, метод 360 градусов. В этом случае вполне нормально попросить объяснить, как он работает. Это система анонимной обратной связи от руководителя, коллег и подчиненных с использованием самооценки.

Как взаимодействуют отделы

Еще один важный вопрос — как организованное взаимодействие между работниками и разными подразделениями. Кадры, бухгалтерия, продажи, материально-техническое обеспечение или клининг должны работать как связанная система. Если коммуникация между ними не отлажена, это может существенно усложнять ежедневную работу.

Как компания работает во время нагрузки

Следует также поинтересоваться, как компания действует в периоды повышенной нагрузки. Даже если такие ситуации возникают редко, у работодателя должны быть правила или инструкции по перегрузке или чрезвычайному происшествию. Иначе в критический момент могут возникнуть паника, непонимание дальнейших действий и конфликты.

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Как адаптируют новичков

Четвертый вопрос касается адаптации нового работника. Даже опытный специалист не может с первого дня узнать все нюансы работы в новой компании. Поэтому важно спросить, есть ли план адаптации, конкретные задачи и цели на первый период, вводный инструктаж и знакомство с коллективом и рабочими процессами.

Положительной практикой также является закрепление за новым работником более опытного коллеги на первое время.