Кого могут мобилизовать с 1 ноября

Вчера Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения до 29 января 2027 года.

В настоящее время основные правила призыва остаются прежними. Ограничения на выезд за границу для мужчин соответствующих категорий также продолжают действовать в соответствии с законодательством.

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мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если они подлежат мобилизации и не имеют права на отсрочку или бронирование;

если они подлежат мобилизации и не имеют права на отсрочку или бронирование; мужчин в возрасте до 25 лет, относящихся к предусмотренным законом категориям военнообязанных;

относящихся к предусмотренным законом категориям военнообязанных; военнообязанных, ранее имевших ограничения по состоянию здоровья, если после повторного медицинского осмотра их статус изменился и они подлежат призыву.

При комплектовании подразделений учитывают потребности армии в специалистах, в частности, в операторах беспилотников, артиллеристах, связистах, медиках, ИТ-специалистах и ​​водителях.

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Обязательную мобилизацию женщин не вводили. Женщины могут проходить военную службу добровольно, а военно-учетные обязанности отдельных категорий определяются законодательством.

Мобилизация 50+

Мужчины в возрасте от 50 до 59 лет (включительно) могут мобилизовать, если по состоянию здоровья они пригодны к службе и у них нет отсрочки. Мобилизация в 59 лет законна, а после достижения 60 лет военнослужащий может уволиться из армии по установленным правилам.

Как и все остальные военнообязанные, мужчины старше 50 лет должны состоять на военном учете и появляться за повесткой. За нарушение правил учета предусмотрены штрафы.

Место службы зависит от состояния здоровья мужчины, его опыта и специальности, а также потребностей армии. Поэтому некоторых мужчин старшего возраста могут направить в тыловые подразделения, но это не является обязательным правилом для всех.

Не призывать мужчину могут, если для этого есть законные основания: например, по состоянию здоровья, из-за оформленной отсрочки или бронирования, а также из-за определенных семейных обстоятельств.

Ранее говорилось, что в публичном пространстве обсуждается возможные изменения в законодательство в сфере мобилизации.

В частности, речь идет о пересмотре оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для отдельных категорий граждан, а также о возможном ужесточении требований к бронированию военнообязанных работников и изменении критериев определения предприятий критически важными. Об этом написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.