Кого могут мобилизовать с 1 ноября

Вчера Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения до 29 января 2027 года.
В настоящее время основные правила призыва остаются прежними. Ограничения на выезд за границу для мужчин соответствующих категорий также продолжают действовать в соответствии с законодательством.
- мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если они подлежат мобилизации и не имеют права на отсрочку или бронирование;
- мужчин в возрасте до 25 лет, относящихся к предусмотренным законом категориям военнообязанных;
- военнообязанных, ранее имевших ограничения по состоянию здоровья, если после повторного медицинского осмотра их статус изменился и они подлежат призыву.
При комплектовании подразделений учитывают потребности армии в специалистах, в частности, в операторах беспилотников, артиллеристах, связистах, медиках, ИТ-специалистах и водителях.
Обязательную мобилизацию женщин не вводили. Женщины могут проходить военную службу добровольно, а военно-учетные обязанности отдельных категорий определяются законодательством.
Мобилизация 50+
Мужчины в возрасте от 50 до 59 лет (включительно) могут мобилизовать, если по состоянию здоровья они пригодны к службе и у них нет отсрочки. Мобилизация в 59 лет законна, а после достижения 60 лет военнослужащий может уволиться из армии по установленным правилам.
Как и все остальные военнообязанные, мужчины старше 50 лет должны состоять на военном учете и появляться за повесткой. За нарушение правил учета предусмотрены штрафы.
Место службы зависит от состояния здоровья мужчины, его опыта и специальности, а также потребностей армии. Поэтому некоторых мужчин старшего возраста могут направить в тыловые подразделения, но это не является обязательным правилом для всех.
Не призывать мужчину могут, если для этого есть законные основания: например, по состоянию здоровья, из-за оформленной отсрочки или бронирования, а также из-за определенных семейных обстоятельств.
Ранее говорилось, что в публичном пространстве обсуждается возможные изменения в законодательство в сфере мобилизации.
В частности, речь идет о пересмотре оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для отдельных категорий граждан, а также о возможном ужесточении требований к бронированию военнообязанных работников и изменении критериев определения предприятий критически важными. Об этом написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Среди озвученных предложений — дополнительные условия для получения отсрочки родителями детей с инвалидностью, лицами, имеющими родственников с инвалидностью, и гражданами, осуществляющими постоянный уход за членами семьи.