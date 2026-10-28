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Fitch прогнозирует продолжение войны в Украине в 2027 году

Казна и Политика
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Украина получила рейтинг CCC
Украина получила рейтинг CCC
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает продолжения войны в Украине в следующем году и подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне CCC.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на сообщение агентства.

Fitch ожидает продолжения войны

В 2026 году война в Украине обострилась: россия усилила воздушные атаки на разные сектора экономики и продолжает фактическую блокаду черноморского побережья Украины, что серьезно препятствует работе ключевых экспортных маршрутов. Несмотря на постоянное давление, российские войска достигли лишь незначительных территориальных достижений, в то время как Украина наносит удары по российскому нефтегазовому сектору.
«Дипломатические усилия зашли в тупик, а позиции сторон остаются диаметрально противоположными. По прогнозам Fitch, война будет продолжаться и в 2027 году, поскольку пока нет весомых предпосылок для прекращения огня», — говорится в сообщении.

Украина получила рейтинг CCC

Рейтинг в иностранной валюте на уровне ССС отражает значительный кредитный риск из-за войны войны и ее макроэкономических и фискальных последствий.
Его поддерживают управляемое обслуживание долга в краткосрочной перспективе, более высокий уровень валютных резервов и поддержка официальных партнеров, прежде всего Европейского Союза.
По материалам:
Українські Новини
Украина
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