Fitch прогнозирует продолжение войны в Украине в 2027 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает продолжения войны в Украине в следующем году и подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне CCC.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на сообщение агентства.

Fitch ожидает продолжения войны

В 2026 году война в Украине обострилась: россия усилила воздушные атаки на разные сектора экономики и продолжает фактическую блокаду черноморского побережья Украины, что серьезно препятствует работе ключевых экспортных маршрутов. Несмотря на постоянное давление, российские войска достигли лишь незначительных территориальных достижений, в то время как Украина наносит удары по российскому нефтегазовому сектору.

«Дипломатические усилия зашли в тупик, а позиции сторон остаются диаметрально противоположными. По прогнозам Fitch, война будет продолжаться и в 2027 году, поскольку пока нет весомых предпосылок для прекращения огня», — говорится в сообщении.

Украина получила рейтинг CCC

Рейтинг в иностранной валюте на уровне ССС отражает значительный кредитный риск из-за войны войны и ее макроэкономических и фискальных последствий.