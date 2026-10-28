Падение ВВП Украины на 1% в 2026 г. (Concorde Capital)

Инвестиционная компания Concorde Capital прогнозирует падение ВВП Украины на 1% по итогам 2026 года и ожидает дальнейшего сокращения в следующем году.

Об этом сообщил основатель и руководитель компании Игорь Мазепа, пишет interfax.

«Индустриальное производство упадет на 3%, и инфляция составит примерно 12%», — добавил он, уточняя прогноз на 2026 год.

Такой прогноз учитывает последствия российских атак, в том числе закрытие крупных металлургических и аграрных компаний и разрушение складов.

Прогноз

Напомним, KSE Institute в октябрьском макроэкономическом обзоре ухудшил прогноз реального ВВП Украины на 2026 год по росту на 1,9% к падению на 0,3%, а на 2027 год — по росту на 2,1% к сокращению на 0,6% из-за усиления российских атак на критическую инфраструктуру и производственные мощности.

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Всемирный банк в начале октября прогнозировал замедление роста ВВП Украины в 2026 году до 1,2% с 1,8% в 2025 году и его ускорение в 2027 году до 1,5%, ухудшив прогноз на следующий год с 4%.

МВФ в октябрьском World Economic Outlook прогнозирует рост ВВП Украины в 2026 году на 1% против 1−1,6% в июньском прогнозе и сохранил прогноз на 2027 год на уровне 3,5%.

ЕБРР из-за ударов России по портам и судам в Черном море ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году до 1,5% с 2,2%, а в 2027 году — до 2,5% с 4%.

Dragon Capital в настоящее время ожидает падения ВВП Украины на 0,5% в 2026 году и на 1% в 2027 году, тогда как до эскалации войны в июле прогнозировал рост соответственно на 1,5% и 0,5%.

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