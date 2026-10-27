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Украина согласовала 29 новых экспортных направлений для агропродукции

Казна и Политика
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Украина согласовала 29 новых экспортных направлений для агропродукции
Украина согласовала 29 новых экспортных направлений для агропродукции
По состоянию на октябрь 2026 года Украина согласовала 29 новых экспортных направлений в 13 странах мира и Европейском Союзе с начала 2026 года, что является наибольшим годовым показателем минимум с 2022 года.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Новые направления

Новые направления включают Европу, Кавказ, Ближний Восток, Африку, Азию и Латинскую Америку.
В частности, открыта возможность экспорта муки в Китай, яичных продуктов во Вьетнам и Египет, молока и молочных продуктов в Чили, а также столовых яиц и рыбных продуктов в Египет.
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Кроме того, согласован доступ на рынки для мяса и мясных продуктов, в частности говядины в Ирак, Грузию и Кот-д'Ивуар (куда также разрешены поставки мяса птицы), крупного рогатого скота в Алжир и овец в Египет. В Молдову разрешен экспорт живых улиток, их икры и отдельных категорий мясных продуктов.
Для растениеводства открыта возможность поставки в ЕС посадочного материала вишни обыкновенной, вишни сизой, их гибридов и восьми видов клена. В сегменте кормов согласован экспорт кормовой продукции для домашних животных в Египет и Республику Корею, переработанных кормов в Албанию, кормов растительного происхождения и побочных продуктов животного происхождения в Грузию.
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В ведомстве добавили, что продолжат работать над расширением доступа украинской продукции к международным рынкам.
По материалам:
Finance.ua
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